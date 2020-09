Især skuespiller Mads Mikkelsen storroses for sin præstation i Thomas Vinterbergs film "Druk".

Når anmeldere ser filmen "Druk", der har premiere torsdag, ser de tilsyneladende ret forskellige film.

I hvert fald er der stor splittelse blandt avisernes anmeldere om, hvorvidt der ligefrem er tale om en ny dansk klassiker eller tynd saftevand, når dramaet af instruktør Thomas Vinterberg bliver vist på lærredet.

Berlingske og filmmagasinet Ekko har kun ros til komediedramaet, som får seks ud af seks stjerner begge steder.

- "Druk" er en film, hvor alt lykkes. Det virker så let og enkelt, men det er den sværeste kunst.

- Komedier regnes ofte for mindre fine end panderynkende dramaer, men det er på tide at anerkende film, der løfter os op, i lige så høj grad som dem, der trykker os ned, skriver anmelderen Claus Christensen i Ekko.

Filmen handler om fire venner. De er alle gymnasielærere, og de kaster sig en dag ud i et forsøg, der er inspireret af en norsk psykiaters teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Så de drikker. Det gør de, så de har, hvad der svarer til to glas vin i blodet, for at undersøge, om de derved bliver mere åbne, frie og kreative.

Det er samtidig en fortælling om at nå til en midtvejskrise, og det er et samlet anmelderkorps, som roser skuespiller Mads Mikkelsens præstation i filmen.

- En stor del af æren for den mesterligt turnerede rejse i "Druk" må tilfalde Mads Mikkelsen i en af sine bedste roller nogensinde. Grædende, dansende, drikkende blander han "Ole Jastrau" (hovedpersonen i "Hærværk". red.) og "Jeppe på Bjerget", skriver Kristian Lindberg, der anmelder filmen for Berlingske.

Politiken kalder ham magnetisk i rollen.

- Som et sort hul, der sætter tiden i stå og kvæler alt lys. Få mestrer det minimalistiske spil med så makrokosmisk et perspektiv som ham, skriver anmelder Joakim Grundahl.

Men når Mads Mikkelsen er nævnt, har Politiken ikke meget andet positivt at sige om filmen, der også kun scorer tre ud af seks hjerter her.

Den risikerer ifølge anmelderen at blive som en dramatisering af et moralsk dilemma i P4-radioprogrammet "Mads og Monopolet". Det får ifølge ham filmen "til at flyde ud som fortyndet saftevand".

Også Kristeligt Dagblad havde ønsker sig mere af filmen, men giver dog fire ud af seks stjerner.

- Det virker, som om instruktøren ikke rigtig tør løbe linen helt ud hverken motivisk, dramaturgisk eller rent kunstnerisk, skriver anmelder Henrik Wivel.

Thomas Vinterberg har tidligere stået bag film som "Festen", "Kollektivet", "Jagten" og "Submarino".

/ritzau/