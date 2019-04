Michelle Obama besøgte tirsdag aften København, hvor 11.000 overværede hendes foredrag. Anmeldelser er lunkne.

En flad fornemmelse, banaliteter og en bizar forestilling.

Det er nogle af de ord, som avisernes anmeldere bruger om den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama, der tirsdag aften indtog Royal Arena.

Både Berlingske, B.T. og Ekstra Bladet uddeler kun tre ud af seks stjerner til foredraget, som omkring 11.000 mennesker overværede.

Berlingskes anmelder Birgitte Borup indleder sin anmeldelse med tanke på de tilhørere, der på de dyreste pladser betalte 3500 kroner for at høre den tidligere præsidentfrue fortælle.

- Hvor meget skarp førstedame-visdom får man for 3500 kroner? (...) Det svar, der materialiserede sig to timer senere, var: Forbløffende lidt, skriver anmelderen, der mener, at publikum forlod arenaen med "en bunke banaliteter".

Anmelderen mener, at showet kun i øjeblikke hævede sig over et amerikansk daytime-talkshow. "Når det var værst, mindede det om en gennemsnitlig eftermiddag i mødregruppen," lyder det.

Foredraget tog udgangspunkt i Obamas selvbiografi, "Min Historie", der på fem måneder har solgt over ti millioner eksemplarer.

Og ifølge Henrik Queitsch fra Ekstra Bladet fik tilhørerne ikke noget nyt, hvis de havde læst bogen. Men han skriver dog også, at Obama havde karisma og charme, som gjorde, at hun alligevel i momenter trængte igennem.

- På mange - faktisk de fleste - måder en usmagelig omgang selvpromovering (går hun mon alligevel efter posten engang?), men bag alle falbeladerne virkede det som om, at der et eller andet sted var en kvinde, man godt gad dele en omgang tequilaer med, skriver Queitsch.

Michelle Obama stod til seancen over for Rachael Ray, der er en tv-kendis fra USA, som har skrevet kogebøger og udgiver et livsstilsmagasin. Anmelderne var dog ikke begejstrede for Ray som interviewer.

- Som interviewer fungerede hun derimod ikke. Rachael Ray virkede mest af alt som en starstruck fan, der var glad for at være på scenen, og flere af hendes spørgsmål virkede decideret malplaceret og ligegyldige, skriver B.T's anmelder Fie West Madsen.

Michelle Obama er hustru til USA's præsident fra 2009 til 2017, Barack Obama.

