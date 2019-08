Mens to anmeldere kalder Robbie Williams på Smukfest en skuffelse, er en tredje helt anderledes begejstret.

De danske anmeldere er i høj grad uenige om, hvordan årets absolut største hovednavn på Smukfest, entertaineren Robbie Williams, klarede sig på Bøgescenerne foran en kæmpe skare af forventningsfulde mennesker onsdag aften.

- Robbie, for faen. Hvad havde du lige gang i, spørger B.T.'s anmelder Kristian Dam Nygaard, som kvitterer med sølle to stjerner ud af seks mulige.

Var man kommet for alle de gode gamle hits, så var Robbie Williams' optræden noget af en skuffelse, mener han og beskriver popstjernen som "en britisk gavflab i cover-humør".

- I stedet for at vise hvorfor han er et af de sidste tredive års største mandlige popstjerner, trak han i stedet publikum igennem en underlig pærevælling af covernumre, skriver Kristian Dam Nygaard.

- At Robbie Williams til sidst lidt ugideligt bare lod publikum synge "Angels"-omkvædet, mens han forlod scenen, sagde lidt det hele.

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo er af samme opfattelse. Også han bider mærke i, at englænderen tilsyneladende er blevet så træt af sit eget repertoire, at han i stedet sang klassikere af Queen, Frank Sinatra og Neil Diamond.

- Robbies halvanden time lange sæt var en abrupt blanding af karaoke og standup, og når han skrålede, stod man og ventede på en vittighed. Når han fortalte en vittighed, stod man og ventede på en sjov vittighed, skriver Thomas Treo, der også kun kan svinge sig op på to stjerner ud af seks.

Anderledes begejstret er Gaffas anmelder Ole Svidt. Han mener, at Robbie Williams var den "perfekte Smukfest-entertainer", og giver hans optræden fem ud af seks stjerner.

Modsat de to andre anmeldere synes Ole Svidt, at Robbies fortolkninger af covernumrene var "fantasifulde".

- For eksempel Shaggys "It Wasnt Me", hvor Robbies band synger flerstemmigt a cappella-kor i bedste barbershop-stil. Og det meste af materialet er trods alt Robbies eget, påpeger Gaffas anmelder.

Ole Svidt mener, at Robbie Williams underholdt Smukfest-publikummet i stor stil.

- Hvis han kørte på autopilot, var han god til at skjule det. Han gav folk, hvad vi ville have, og vi elskede det, skriver han.

