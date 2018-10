Den fjerde filmatisering Jussi Adler-Olsens bøger bliver af anmeldere udnævnt som den bedste i serien.

København. Den fjerde film i rækken baseret på Jussi Adler-Olsens bestsellere om Afdeling Q har premiere i biografen torsdag.

Gensynet med makkerparret Carl Mørck og Assad har begejstret flere anmeldere, som mener, at "Journal 64" er den bedste i serien indtil videre.

I begyndelsen af filmen bliver tre lig fundet muret inde i et hemmeligt rum i en herskabslejlighed i København.

Trådene fører tilbage til Sprogø, hvor man i første halvdel af 1900-tallet havde en institution for unge kvinder, som havde overtrådt seksualmoralen.

Anmelder Bo Tao Michaëlis kalder plottet det "filmisk mest sprælske og holdningsmæssigt skarpeste i serien". Han giver filmen fire stjerner.

- Filmen er professionelt glat og ganske ferm. Konstant effektiv, flot og fuld af action med biljagt, skuddueller, voldelige hændelser, pludselig død og flere skurke med fæle hensigter, skriver han i Filmmagasinet Ekko.

Også hos Politiken vækker "Journal 64" begejstring.

Anmelder Kim Skotte giver filmen fire hjerter og kalder filmatiseringen den "hidtil bedste i serien".

Den nye instruktør, Christoffer Boe, får også store roser med på vejen.

- Dramatisk formår Boe at få meget ud af de forhåndenværende søm, og aldrig har en dansk krimi set så blæret ud uden at fortabe sig i sin egen blanke overflade.

Berlingskes anmelder giver Jussi-filmatiseringen fire stjerner. Kristian Lindberg henviser særligt til en dialog og spænding mellem fortidens Sprogø-piger og nutidens debat om seksuelle overgreb på kvinder.

- Alene dette er med til at skabe ægte interesse for de involverede karakterer i denne fjerde Afdeling Q-film, skriver han.

Men der er stadig lidt vej, før filmen får topkarakterer. Jyllands-Postens anmelder kvitterer med tre stjerner, fordi filmen "for ofte snubler i sin egen markante omskrivning af romanen".

- Den slags er katastrofalt for en krimi, hvis man gerne vil fastholde en følelse af et vist opklarende talent hos sin hovedperson, som her halter mere end fører an, skriver Frederik Asschenfeldt Vandrup.

"Journal 64" følger efter "Kvinden i buret", "Fasandræberne" og "Flaskepost fra P". Det bliver den sidste film med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares i de to hovedroller.

/ritzau/