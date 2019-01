Skuespiller Jesper Christensen får rosende ord fra anmeldere i sin rolle som Jens i filmen "Før Frosten".

Filmanmelderne ser ud til at være gået glade fra premieren på Michael Noers stjernespækkede periodedrama "Før Frosten".

Med skuespilleren Jesper Christensen i rollen som husmanden Jens i 1850'erne kalder Berlingske filmen for en "helstøbt perle af et periodedrama".

Jens har svært ved at brødføde sin datter Signe og hendes to fætre med tre køer og et stykke jord.

Det tvinger Jens til at forsøge at gifte sin datter ind i en mere velhavende familie for at skaffe flere midler.

- Der er lagt stor detaljegrad og tekstur i skildringen af familiens fattigdom, skriver Berlingskes anmelder, Kristian Lindberg.

- De takker Vorherre for den klamme kartoffelsuppe, de slubrer i sig, og deres ånde står som en sky i luften i deres lave, frostkolde stue, tilføjer han.

Avisen kvitterer med fem ud af seks stjerner, ligesom at Politikens anmelder giver filmen fem ud af seks hjerter.

Politikens Filmredaktør, Kim Skotte, roser også Jesper Christensen for sin optræden i filmen.

- Jesper Christensen leverer stort set altid på øverste hylde, men rollen som den lige så snu som desperate bonde Jens er et markant højdepunkt, skriver han.

Derudover lægger Skotte vægt på, at filmen er mere malerisk, end hvad man normalt vil forvente af Michael Noers præstationer.

Filmmagasinet Ekkos anmelder er også begejstret for filmen, men giver den dog en stjerne mindre end de to dagblade. Ekkos anmelder Samina Jakobsen kalder det et "eminent filmhåndværk".

Soundvenue giver ligesom Ekko filmen fire stjerner. Jesper Christensen har allerede vundet internationale priser for sin præstation, og det er der god grund til, påpeger anmelder Sara Prahl.

- Der er ikke noget at sige til, at Christensen allerede har høstet internationale priser for sin fremførsel.

- Den gamle James Bond-skurk og Bænken-dranker er med sin krognæse og sine tvetydige blikke som født til rollen som krumbøjet og moralsk udfordret landmand anno 1850, skriver Soundvenue.

/ritzau/