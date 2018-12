Kønsløst brød, decideret iskold bøf, manglende vin og intetsigende saucer.

Det var tilsyneladende ikke en udpræget god oplevelse, Jyllands-Postens madanmelder Niels Lillelund havde, da han lagde vejen forbi restauranten 'Café Royal' i Arne Jacobsens ikoniske hotel - Radisson Royal Hotel - i København.

»Da vi gik, tog jeg mig i at sende et trist blik mod elevatoren. På øverste etage på denne adresse har jeg haft mange gode oplevelser, nu er gastronomien i mere end én forstand kommet ned på jorden; der er virkelig ingen grund til at spise her. Hvis man er kommet gammelsulten ind med firetoget, udgør Johns Hotdog Deli foran Hovedbanegården et mere end solidt alternativ, og er man mere eventyrlysten, kunne man jo gå i Tivoli Food Hall; det koster en tiendedel og er meget sjovere,« skriver Niels Lillelund i anmeldelsen i Jyllands-Posten.

Blot to stjerner er han endt på, efter han og hustruen havde spist sig gennem forret, hovedret og dessert.

'Stjernerne lever bestemt ikke op til vores høje standarder til, hvad vi forsøger at servere hver dag. Når jeg ved, hvor hårdt teamet arbejder, mener jeg, at vi fortjener meget mere, og vi vil gøre alt, vi kan, for at sikre, at vores gæster har en god oplevelse, når de besøger os,' skriver manageren på Radisson Collection Royal Hotel, Brian Gleeson, i en mail til B.T.

Under overskriften 'Jeg gik i turistfælden i min egen by' beskriver han, hvordan det brød, de fik til forretten, var 'koldt og kønsløst' og muligvis det kedeligste brød, han har smagt, siden han i halvfjerdserne gik i folkeskole.

Den T-bone-steak, han havde bestilt til hovedret, var 'iskold' og serveret på et bræt, hvilket gjorde det vanskeligt at spise af, hvis man ville have sauce på. En sauce, der ifølge ham dog var 'fuldstændig intetsigende'.

Derudover bestilte madanmelderen to vine - en hvidvin til forretten og en rødvin til hovedretten. Den første dukkede først op, efter de havde spist forretten, og efter lang tids venten fik de at vide, at rødvinen desværre ikke var på lager alligevel.

Brian Gleeson er skuffet over anmeldelsen - ikke på grund af Niels Lillelund, men fordi restauranten ifølge manageren tager alle anmeldelser alvorligt og naturligvis helst vil have, at gæsterne er glade.

'Min første indskyldelse var dyb skuffelse, fordi jeg ved, hvor dedikeret hele holdet bag restauranten er. Jeg må også indrømme, at jeg var en smule overrasket over anmeldelsen, da vi får så mange positive kommentarer og ros fra vores gæster på både vores service og maden,' skriver han i mailen.

Derfor vil restauranten også tage anmeldelsen til efterretning.

'Vi undersøger i øjeblikket alle detajlerne i anmeldelsen. Hvor der er noget, vi kan lave, vil vi forbedre os. Vi forsøger ikke at være en gourmet-oplevelse, men vi vil have, at vores gæster oplever vores gode ingredienser, som er tilberedt til perfektion på vores Josper Grill og som er serveret med et smil.'