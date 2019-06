Det nye Boltens Food Court i København har været åbent i knap to måneder, men har på ingen måde formået at imponere Berlingskes mad- og vinredaktør, Søren Frank.

I en barsk anmeldelse skriver han, at det københavnske madmarked er proppet med 'turister', 'skuffelser' og 'aggressive madsælgere'.

Maden kalder han for dyrt og så fedtet, at handsker er nødvendige, når den skal indtages:

'Det er første gang, jeg ser mennesker spise iført gummihandsker af den slags, som man normalt forbinder med lægelige indgreb eller måske endda en kynisk morder i en spændingsfilm, som gør sig parat til udføre sin udåd.'

Søren Frank kalder desuden Boltens Food Court udbud af mad for ensartet.

'Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange versioner af bøf (eller noget andet protein) i brød eller bolle med pommes frites på siden, der kan mases ind i 19 fastfoodstande fordelt på tre etager,' skriver han, inden han sammenligner maden med noget, man kan få i den lokale fast food-joint.

Derudover påpeger Søren Frank, at madmarkedet virker til kun at være for turister, da 90 procent tilsyneladende er 'tilfældige forbipasserende' frem for lokale københavnere.

Anmelderen spiste i ni ud af madmarkedets 19 madboder, hvoraf de to får blot én stjerne ud af seks, mens to boder får to stjerner. Fire af madboderne får tre stjerner, mens en enkelt hiver sig op på fire stjerner ud af seks.

Lars Moesgaard, administrerende direktør for Boltens Food Court, er ikke overraskende ked af den kritiske anmeldelse.

»Jeg skal ikke være smagdommer, da jeg hverken er restauratør eller kok, men umiddelbart mener jeg ikke, at anmeldelsen afspejler virkeligheden herinde,« siger han og fortsætter:

»En tredjedel af boderne kommer ude fra Papirøen, som vel er Københavns største succes, når det kommer til madmarkeder, og nu har jeg selvfølgelig en subjektiv opfattelse, men jeg synes, at jeg både kan se og høre, at folk mener, det er en lille perle, vi har gang i.«

Lars Moesgaard påpeger endvidere, at madmarkedet stadig er meget nyt og blot har 7-8 uger på bagen.

»Vi har ikke været åbent særlig længe, så det er klart, der stadig er en del ting, vi skal gøre bedre. Jeg vil ikke sige, at han ikke har ret i sin anmeldelse, for det er jo hans opfattelse, og den har han ret til, men min - selvfølgelig farvede - opfattelse er, at kunderne er meget glade for os.«

Til Søren Franks påstand om, at 90 procent af kunderne er turister, siger Lars Moesgaard følgende:

»Jeg hører ligeså meget dansk, som jeg hører turister, men uanset hvad er vi selvfølgelig også meget glade for, hvis turister vil komme forbi.«

»50 procent af kunderne på Papirøen var også turister, og vi er meget stolte over, hvad vi har lavet her i Boltens Food Court. Vi synes, vores udbydere leverer rigtig god mad.«