Ammestuesnak. Pseudovidenskabelige udsagn. Ukritisk. Og slet og ret dårligt skrevet.

Berlingskes anmelder hagler den kendte TV 2-vært Mikael Kambers nye bog '3 gode ting' ned. Nu svarer Mikael Kamber igen - og langer ud efter anmelderen.

I sin nye selvhjælpsbog argumenterer Mikael Kamber for, at man bliver gladere, sundere og mere taknemmelig, hvis man hver dag nedfælder tre gode ting, der er sket, men Berlingskes anmelder Rune Selsing er alt andet end overbevist.

I anmeldelsen 'Én stjerne: TV-værts selvhjælpsbog har efterladt anmelderen måbende' kalder han blandt andet Kambers opremsning af sin metodes mange positive effekter for 'ammestuesnak, som man skal være klinisk renset for kritisk sans for at hoppe på'.

»Jeg synes ikke, det er værd at bruge tid på. Der vil jo altid være forskellige meninger om det, man laver. Jeg ved, at mange er glade for bogen,« siger Mikael Kamber, da B.T. fanger ham over telefonen, kort før han skal holde et foredrag om netop positiv psykologi.

Men et opfølgende spørgsmål får Kamber på andre tanker.

Anmelderen skriver direkte, at han mistænker din uddannelse i positiv psykologi for at være fup. Hvad siger du til det?

»Jeg synes selv, du skulle undersøge det. Kig på, hvem der står bag det kursus. Det gør Dr. Tal Ben-Shahar; den ukronede konge på verdensplan, når det handler om undervisning i positiv psykologi. Så at kalde kurset for fup må stå for anmelderens egen regning.«

Fakta: Mikael Kamber Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1992.

Uddannet i positiv psykologi ved Dr. Tal Ben-Shahars Wholebeing Institute i USA i 2017.

Vært på TV2 Nyhederne, foredragsholder og forfatter om arbejdsglæde og positiv psykologi.

Har skrevet bøgerne 'Stærkere', 'Du er bedst når du er glad' og '3 gode ting'.

Gift med Annette Kamber. Parret har to børn.

Anmelderen kritiserer dig også for at komme med 'besynderlige pseudovidenskabelige udsagn' og at være ukritisk overfor den positive psykologis effekt. Hvad siger du til det?

»At den kritik er grebet ud af den blå luft og er fuldstændig udokumenteret. Det er jo ikke noget, jeg selv har fundet på. Der er henvisninger til videnskabelige resultater til alt, hvad jeg skriver,« siger Mikael Kamber og fortsætter:

»Jeg synes ærlig talt, det er latterligt. Hvorfor har han behov for at komme med den slags påstande? Jeg tror, han ville have have gavn af at prøve den metode, jeg beskriver i bogen. Det ville nok gøre ham til et mere positivt menneske.«

Efter Rune Selsings mening skriver Kamber i et 'lallende girafsprog' - dog med én undtagelse.

Mikael Kamber er en ivrig motionscykelrytter. I sommer måtte han sygemeldes fra TV2 efter blandt andet at have pådraget sig et brud på en nakkehvirvel i et styrt under et velgørenhedsløb i de franske Alper. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Mikael Kamber er en ivrig motionscykelrytter. I sommer måtte han sygemeldes fra TV2 efter blandt andet at have pådraget sig et brud på en nakkehvirvel i et styrt under et velgørenhedsløb i de franske Alper. Foto: Bjarke Bo Olsen

Det er i en passage, hvor Kamber kritiserer psykologiprofessoren Svend Brinkmanns råd om at fokusere på det negative som værende direkte skadeligt:

'Den undtagelsesvist vrede Mikael Kamber kan heller ikke skrive. Ikke desto mindre er kritikken af Brinkmann det eneste i bogen, der er moderat interessant.'

Også det anfægter Mikael Kamber.

»Jeg er hverken enig i, at jeg er lalleglad eller vred i bogen,« siger han og fortsætter:

»Svend Brinkmann og jeg er uenige, men jeg har stor respekt for ham. Han har en holdning og argumenterer godt for den, i modsætning til Berlingskes anmelder.«

Den 52-årige TV 2-vært er i det hele taget utilfreds med anmeldelsen:

»Jeg synes, det er en gratis omgang udokumenteret nedgøren af andre mennesker, som man ellers kun oplever på de sociale medier.«

»Det undrer mig, at den slags finder vej til avisen,« slutter Mikael Kamber.