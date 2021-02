Du kender det fra Trustpilot, Just Eat eller kultursektionen i enhver avis.

Men nu vil Liberal Alliance også have dig til at give stjerner til hjemmehjælperen, folkeskolelæreren og børnepædagogen.

Og det er et forslag, der nu høster stor kritik fra flere leder og kanter.

Før vi kommer til kritikken, skal vi dog lige se nærmere på, hvad det er, Liberal Alliance egentligt ønsker at indføre.

Under overskriften 'Velfærd på borgerens præmisser' præsenterer folketingspartiet ideen om, at man i fremtiden skal kunne evaluere en række offentligt ansatte medarbejdere.

Med andre ord: Du skal med stjerner kunne anmelde dit barns folkeskolelærer eller din mors hjemmehjælper.

I første omgang vil Liberal Alliance have ordningen indført i Københavns Kommune for hjemmehjælpere, og ideen er, at de dygtigste – altså bedst rangerede – ansatte så skal have ti procent oven i deres løn.

Det er dog bestemt ikke alle, der har taget imod det forslag med åbne arme.

Spørger man eksempelvis Susan McAlden, der har omkring 15 års erfaring som hjemmehjælper, er Liberal Alliances forslag decideret respektløst.

»Jeg synes, det er respektløst, og det tyder helt sikkert på, at man ikke ved, hvad der sker i den virkelig verden,« siger Susan McAlden.

I dag har Susan vinket farvel til livet 'i felten' og arbejder nu i stedet i som fælledstillidsrepræsentant i Københavns Kommune.

Men hun er ikke ét sekund i tvivl om, hvordan hun selv ville føle det som hjemmehjælper, hvis hun vidste, at beboeren sad klar og skulle give hende alt fra én til fem stjerner efter besøget.

»Jeg ville føle, at jeg skulle til eksamen hver dag. Det ville være et ubehageligt pres, og jeg tror faktisk, at jeg ville blive mere stresset,« fortæller hun.

Og så sidder hun også tilbage med nogle situationer i hovedet, hvor et ratingsystem vil være alt andet end retfærdigt eller fornuftigt.

For hvad, hvis man som hjemmehjælper kommer ud til en dement? Er det så den demente eller pårørende, der skal vurdere hjælperen?

Eller hvis man kommer ud til en borger, der mod sin vilje har fået bevilget hjælp? Ville man så ikke ende i en situation, hvor borgeren ville give få stjerner, fordi vedkommende egentlig bare var træt af at skulle have hjælp?

Og Susan er ikke den eneste, der skyder med skarpt mod forslaget.

Hjemmehjælpere er organiseret under FOA, og her er formand Mona Striib også langtfra tilhænger af et ratingsystem.

»Det er det mest groteske forslag, jeg længe har hørt. Det er upassende og respektløst over for offentligt ansatte, og det kommer aldrig til at ske,« siger hun.

Hos Liberal Alliance køber man dog ikke argumentet om, at det er respektløst, som både Susan McAlden og Mona Striib påpeger.

»Der findes folk, som er gode og dårlige til deres arbejde – både i den offentlige og den private sektor. Vi ønsker, at folk, som gør deres arbejde godt, også bliver belønnet for det. Det er respekt for godt arbejde,« skriver partiet i et svar på deres Facebook-side.