Det er nu slut med at se ulve, hvis du lægger vejen forbi Københavns Zoo – og snart er det også slut med at se brunbjørne.

Det skyldes, at man er ved at nedlægge deres anlæg, der skal renoveres, så der kan blive mere plads til andre dyr.

Det fortæller zoofaglig chef Mads Frost Bertelsen til TV 2 Lorry.

Siden 1980 har det ellers været muligt at se ulve løbe rundt i et anlæg i den zoologiske have, men ikke længere. Anlægget er blevet nedlagt, og tre hanulve er i den forbindelse blevet aflivet, da det ikke var muligt at placere dem andre steder eller i andre zoologiske haver:

»Vi foretager en løbende vurdering af alle vores anlæg – både af hensyn til dyrene og deres velfærd og af hensyn til gæsteoplevelsen. Og i forhold til det nu 40 år gamle ulveanlæg er vi ikke længere i tvivl. Ulveanlægget er ikke tidssvarende og lever ikke op til de høje standarder for dyrevelfærd, som vi efterlever,« forklarer Mads Frost Bertelsen til lokalmediet.

Det er nu planen, at det hedengangne ulveanlæg fremover skal benyttes af antiloperne og vildsvinene.

Også brunbjørnene skal – ligesom ulvene er blevet det – udfases, skriver TV 2 Lorry. En hanbjørn er i den forbindelse blevet aflivet, mens hunbrunbjørnen er flyttet ind i hans renoverede gemakker, hvor hun omkring nytår er sat til at kunne byde velkommen til nogle nye unger.

På sigt er det planen, at isbjørnenes anlæg skal vokse sammen med brunbjørnenes.