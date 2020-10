Man kan mærke det, så snart man træder ind i entreen. Det føles, som om man går ind i en plastikpose fyldt med tung og fugtig kælderluft.

Dette hvidpudsede andelsrækkehus i en hyggelig baggård med efterårsblomster og saftigt grønt græs på Frederikssundsvej 82 i Københavns Nordvestkvarter er ellers totalrenoveret fra kælder til kvist og fremstår flot. På overfladen.

Baris Christensen, der er 38 år og sygemeldt fra sit job i Socialministeriet efter to trafikulykker, købte det 138 kvadratmeter store andelsrækkehus plus 112 kvadratmeter kælder af den tidligere landsholds- og FCK-profil Michael Gravgaard for 3.249.000 kroner med overtagelse 1. september i år.

Det var Michael Gravgaard selv, der fremviste Baris Christensen andelsrækkehuset i august i år, efter Baris Christensen havde reageret på Michael Gravgaards husannonce på dba.dk.

Baris Christensen, 38 år. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Baris Christensen, 38 år. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

»Det var super lækkert at komme ind i det det her nybyggede rækkehus med nyt køkken, ny stue og spritnyt badeværelse. Alt var nyt, og alt så godt ud. Ingen andre havde boet her før, og alt stod snorlige. Men glæden varede ikke så længe.«

»Nu aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre, og hvor jeg skal bo henne, når det sundhedsmæssigt ikke er godt at bo her,« siger Baris Christensen, som ikke så anden udvej end at sætte en advokat, Kim Krarup, på sagen.

Den 15. oktober stævnede Kim Krarup på vegne af Baris Christensen Michael Gravgaards selskab Baghuset Invest Aps for 1,25 millioner kroner.

Har du også haft problemer med byggesjusk og dårligt håndværk, så skriv til journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk

Michael Gravgaard (th) har spillet 18 landskampe. I dag er han ejendomsinvestor. Foto: Lars Møller Vis mere Michael Gravgaard (th) har spillet 18 landskampe. I dag er han ejendomsinvestor. Foto: Lars Møller

Det er det beløb, det ifølge stævningen cirka vil koste Baris Christensen at få udbedret de omfattende fejl og mangler på huset.

»Man må bare konstatere, at det er noget juks, der er lavet på det byggeri. Man skal altså sælge noget, der er i orden. Og sælger – her Michael Gravgaards selskab – har en forpligtelse til at oplyse loyalt om fejl og mangler,« siger Kim Krarup og pointerer:

»Det har desværre ikke været muligt at komme i dialog med Michael Gravgaard. Og jeg stævner kun, hvis jeg tror på sagen.«

Ifølge byggeteknisk rådgiver Oliver Birk fra OB Entreprise, som Baris Christensen har hyret til at gennemgå huset for fejl og mangler, er det gået helt galt med totalrenoveringen.

Oliver Birk, byggeteknisk rådgiver. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Oliver Birk, byggeteknisk rådgiver. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

Der er tale om en tidligere erhvervsbygning i et plan plus kælder, som Michael Gravgaards selskab har købt og ombygget til to selvstændige andelsrækkehuse med kælder.

Hvordan den tidligere landsholdspiller forholder sig til kritikken, vender vi tilbage til.

Oliver Birks konklusion er både nedslående og barsk.

»Huset er ikke egnet til at bo i, og over tid vil det blive direkte sundhedsskadeligt at opholde sig i, hvis det ikke allerede er det.«

Huset er totalrenoveret, men fyldt med fejl og mangler. Taget er fx isoleret forkert, og der mangler brandmur under taget mellem de to andelsrækkehuse. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Huset er totalrenoveret, men fyldt med fejl og mangler. Taget er fx isoleret forkert, og der mangler brandmur under taget mellem de to andelsrækkehuse. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

Hovedproblemet ligger i kælderen, som ifølge Oliver Birk er isoleret forkert.

Vi bevæger os ned i kælderen ad en halsbrækkende smal og stejl spindeltrappe, som ifølge Oliver Birk er konstrueret i strid med de gængse anbefalinger for bredde og trinhøjde.

Oliver Birk banker på isoleringspladerne. Man kan tydeligt høre, at der er hulrum mellem de gasbetonlignende isoleringsplader og ydervæggene. Det skal der ikke være.

Pladerne skal ifølge producenten Xella 'monteres fuldklæbet til væggen uden brug af dampspærre, hvorved kondensering af varm luft mellem den nye isolering og det oprindelige murværk undgås'.

Der står en klam kælderlugt ud fra hulrummet bag prøveboringen i de forkert opsatte isoleringsplader i kælderen. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Der står en klam kælderlugt ud fra hulrummet bag prøveboringen i de forkert opsatte isoleringsplader i kælderen. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

»Vi har fået målt luftfugtigheden i hulrummet. Den er på 97 procent. Tre procent mere, så er det direkte vand herinde. Det er optimale betingelser for skimmelsvamp, og hvis der ikke allerede er skimmel nu, så kommer det,« siger Oliver Birk.

»Vi har kontaktet producenten af isoleringspladerne, og der er ingen tvivl. Det er en ommer. Det hele skal rives ned og bygges op igen. Det alene vil anslået koste cirka 300.000 kroner,« siger Oliver Birk.

Desuden er ventilatoraftrækket fra badeværelset i kælderen udført i strid med Københavns Kommunes regler.

Aftrækket er ført vandret ud gennem kældervæggen lige over jordhøjde, men skulle være ført lodret ud og op over taget for at føre fugten væk fra bygningen.

Stikkontakterne er limet og fuget fast til væggen i stedet for at være monteret med skruer og klikket på. Her har limen sluppet. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Stikkontakterne er limet og fuget fast til væggen i stedet for at være monteret med skruer og klikket på. Her har limen sluppet. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

I sin byggetekniske rapport påpeger Oliver Birk hele 83 fejl og mangler. Blandt de alvorligste er også fejlisolering af taget med risiko for, at der også her kan dannes skimmel samt svampenedbrydning af tagkonstruktionen.

Desuden mangler der brandmur under taget mellem de to andelsrækkehuse. Konsekvensen kan blive fatal.

»Det betyder jo, at en brand hurtigt kan løbe fra den ene bolig til den anden,« siger Oliver Birk.

Og så er der alle de mellemstore og mindre fejl og mangler:

Køkkenbordpladen er spritny, men har allerede slået sig og bøjer som en flitsbue, fordi der ikke er blevet isoleret melllem opvaskemaskinen og bordpladen. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Køkkenbordpladen er spritny, men har allerede slået sig og bøjer som en flitsbue, fordi der ikke er blevet isoleret melllem opvaskemaskinen og bordpladen. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

Risiko for fugtoptrængning fra træterrassen bag huset til facadeisoleringen. Manglende afløb til varmtvandsbeholderens trykudligningshane med risiko for vandskade.

Stikkontakter, der er faldet ud af væggen, løse og uisolerede rør. Radiatorer, som er tilsluttet naboens varmeforsyning.

Manglende håndlister på den udvendige kældertrappe, selv om det er et krav i byggetilladelsen.

En spritny køkkenbordplade, der allerede slår sig som en flitsbue, fordi håndværkerne ikke har sørget for at isolere mellem bordpladen og opvaskemaskinen, som nu sender damp lige op under bordpladen – og meget, meget mere.

Der mangler afløb til varmtvandsbeholderens trykudligningshane. Når hanen drypper løber det ud på gulvet med risiko for vandskade til følge. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd Vis mere Der mangler afløb til varmtvandsbeholderens trykudligningshane. Når hanen drypper løber det ud på gulvet med risiko for vandskade til følge. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd

I alt opgør Oliver Birk fejl og mangler for over en million kroner.

Michael Gravgaard afviser, at han har været vidende om, at ejendommen havde fejl og mangler, da han solgte den til Baris Christensen.

»Der er ikke nogen, der er interesserede i at aflevere noget, der ikke er i orden. Det her er ikke noget gør det selv-projekt. Der har været autoriserede håndværkerfirmaer på alle entrepriser, og der har været tilknyttet en arkitekt på sagen,« siger Michael Gravgaard.

»Jeg er ikke byggeekspert. Jeg er bare en investor, der har købt en ejendom, fået den renoveret af nogle håndværkere og solgt den videre. Men indtil jeg har en uafhængig syns- og skønsmand, der siger, at der er tale om fejl og mangler, er det sådan set påstand mod påstand. Jeg har ingen forudsætninger for at gå ind i det byggetekniske.«

Michael Gravgaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Michael Gravgaard. Foto: Henning Bagger

Men du har som sælger i overdragelsesaftalen skrevet under på, at forbedringerne for i alt 1.699.965 kroner samt tilpasset løsøre for 17.576 kroner er 'i lovlig og funktionsdygtig stand'. Hvad har du gjort for at sikre, at det rent faktisk er tilfældet?

»Jeg har udelukkende brugt autoriserede håndværkere. Derudover har jeg haft en arkitekt på sagen, som har overvåget byggeriet. Men jeg kan ikke sige, at der ikke kan være ting, der af den ene eller anden grund ikke er lavet, som de skulle.«

Betyder det, at du vil betale for at udbedre de fejl og mangler, som en uafhængig syns- og skønsmand måtte påpege?

»Det vil jeg selvfølgelig rette mig efter og sende videre til de firmaer, der har lavet det forkerte arbejde, hvis det kommer dertil. Jeg har ikke andre intentioner i hvert fald. Ret skal være ret.«

Baris Christensen. Vis mere Baris Christensen.

Baris Christensen er skeptisk, og så er han »skuffet« over Michael Gravgaards måde at drive forretning på, siger han.

»Når han kommer hjem, har han det godt. Det er mig, der står med problemet.«

Har du også haft problemer med byggesjusk og dårligt håndværk, så skriv til journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk