Tidligere hærchef, generalmajor H.-C. Mathiesen, skal idømmes en ubetinget fængselsstraf.

Og sanktionen skal som minimum være af flere måneders varighed.

Det mener auditør Claus Risbjerg, som ved Retten i Viborg er anklager og tirsdag formiddag har procederet i sagen mod den hjemsendte 55-årige eks-hærchef, som er tiltalt for blandt andet groft embedsmisbrug, brud på tavshedspligten og for at have løjet for forsvarschef Bjørn Bisserup i forbindelse med, at hærchefen uberettiget hjalp sin kæreste frem i hendes militære karriere.

Den nu tidligere chef for Hærstaben greb ifølge anklageskriftet aktivt ind i en udvælgelsesproces af kandidater til en yderst attraktiv videreuddannelse, Hærens Officers- og Føringsuddannelse, og sørgede med sine handlinger for, at hans egen kæreste med rang af major pludselig rykkede fem pladser frem på listen og dermed lige nøjagtig fik en plads på det attraktive kursus.

Før hærchefens indgriben lå hun nummer 18 på listen ud af 60 ansøgere. Men pludselig var hun med et pennestrøg rykket op som nummer 13. Og fik dermed en af de i alt 14 pladser.

På trods af at sagen mod den tidligere chef for Hærstaben ikke har nogen fortilfælde og derfor har stor offentlig bevågenhed, er retsmødet på selve dommens dag flyttet til den mindste retssal, der er i Retten i Viborg.

Ifølge retten skyldes det, at en anden sag optager den store retssal G, og at der af hensyn til afstandskravet på grund af coronasituationen er brug for mere plads til den anden straffesag, som kører samtidig.

Generalmajor H.-C. Mathiesen nægter sig skyldig i alle fem anklagepunkter. Han vil derfor frifindes.

Senere i dag følger tiltaltes forsvarer Torben Kochs procedure.

Der ventes dom i eftermiddag.