Det vækker følelser af vrede og frustration, når Nils Dullum tænker på de grænseoverskridende udfordringer, som hans datter blev udsat for som en del af traditionen med 'puttemiddag' på gymnasiet.

»Jeg er ked af, at jeg ikke har kendt til detaljerne omkring det her tidligere, så jeg kunne nå at gribe ind. Jeg er vred over, at nogen åbenbart synes, at det er o.k.,« siger Nils Dullum, der er far til 17-årige Anja Leighton.

Hun har valgt at stå frem i B.T. med sin beretning om, hvordan hun følte sig krænket under en optagelsesprøve til en 'puttemiddag', da hun i 2016 gik i 1. g på Rungsted Gymnasium.

Nils Dullum.

Nils Dullum og hans kone var dengang begge uforstående over for hele konceptet, men forsøgte at møde deres datter med dialog.

»Anja kom hjem og sagde, at hun var udtaget til den her audition. Jeg var målløs og stillede spørgsmål ved, hvorfor hun ville gøre det. Som forældre var vi begge ret overraskede over vores datter valg.

At hun ønskede at deltage i den puttemiddag. Men de er i en påvirkelig alder, hvor det at blive udvalgt som en af de smukke nemt kan smigre de unge piger, som ønsker at være en del af et nyt forløb på en ny skole,« forklarer Nils Dullum.

Anjas mor, Dawn Leighton, fortæller, at hun også talte med sin datter op til puttemiddagen.



»Jeg spurgte hende, hvad hun forestillede sig, at de andre piger, som ikke blev udvalgt, følte om det. Anja vidste, at det ikke var o.k., men hun følte sig presset til at være med.«

Det var først, da Anjas forældre havde invitationen til puttemiddagen i hånden, at de så tegn på grænseoverskridende adfærd. Her var dresscoden 'sort nederdel, hvid skjorte og rødt undertøj'.

»Vi sagde til Anja, at det kommer ikke til at ske. Det skal du simpelt hen ikke finde dig i. Det er forkert, og det skal du ikke falde for. Der satte vi grænsen, men vi kunne ikke forhindre det i at ske og Anja i at følge opfordringen,« fortæller Nils Dullum.

De vidste dengang ikke, at deres datter – og en række andre piger – også var blevet filmet og udsat for krænkende og sexistiske 'udfordringer' som en del af optagelsesprøven til puttemiddagen, og de havde aldrig accepteret deres datter valg om at deltage, hvis de havde haft kendskab til det.

Men det har de nu, og derfor støtter de Anjas ønske om at gøre op med de kontroversielle ritualer på gymnasiet.

»Vi bakker Anja 110 procent op i valget om at eksponere de her ritualer, for det er så forkert, at det overhovedet sker. Vi erkender også, at dette har været en proces for Anja – at kunne se og erkende, hvad det, der skete, egentlig var.«

Nils Dullum mener, at han og andre forældre har et ansvar over for deres børn og derfor bør have en klar holdning til de ritualer og traditioner, som foregår på gymnasierne.

Skolerne har også et stort ansvar, når de vender det blinde øje til år efter år, men det er mindst lige så vigtigt, at eleverne også selv tager afstand fra det, lyder det videre.

»Jeg nægter at tro, at drengene gør de her ting i blændende uvidenhed. Det er en veluddannet og velstillet kommune, så du skal ikke fortælle mig, at de her drenge ikke ved, hvad de laver,« siger Nils Dullum og fortsætter:

»Pigerne bliver også nødt til at stoppe med at presse hinanden til både at sanktionere det og deltage i det. Der er et enormt pres pigerne imellem for at deltage, og vi som forældre skal også fortælle vores døtre, at de ikke behøver drengenes bekræftelse for at føle, de har en værdi – og aldrig af denne slags.«