Det har ikke været nogle nemme dage for 17-årige Anja Leighton, som i lørdagens B.T. har beskrevet krænkende ritualer på Rungsted Gymnasium.

»Jeg vidste godt, at der ville komme negative reaktioner, men jeg er totalt i chok over, hvor hadefulde reaktion, der er kommet,« fortæller Anja Leighton.

Hun har valgt at stå frem og sætte ord på det gruppepres, som ledte op til en kavalkade af krænkende, udstillende og sexistiske 'udfordringer' ved en optagelsesprøve til en såkaldt 'puttemiddag'.

At Anja har taget bladet fra munden, er dog ikke blevet positivt modtaget blandt hendes tidligere medstuderende på Rungsted Gymnasium.

På de sociale medier lyder nogle af de mange kommentarer som følgende: 'Hun er jo helt væk', 'Dine forældre må være stolte', ''Har du ondt i røven Anja E. Leighton', 'Amen Fuck BT og Fuck kællingerne'.

Samme dag historen udkom, afholdte Rungsted Gymnasium fest for alle eleverne. Det kalder Anja for 'uheldigt', da hun efterfølgende er blevet gjort opmærksom på, at der er blevet sunget nedladende slagsange om hende til festen, mens hendes gamle gymnasieveninder har overhørt hadefulde kommentarer om hende blandt eleverne.

»Jeg forstår ikke, at nogen misforstår min hensigt med det her. En pige har spurgt mig, hvorfor jeg har fortalt om det her, men hvis det ikke allerede er tydeligt, så ved jeg ikke, hvad jeg ellers skal sige. De ser det som om, at jeg prøver at ødelægge noget for dem, eller at jeg har ondt i røven. Men det har intet med det at gøre. De er produktet af et giftigt miljø, og derfor er det svært for dem at forstå, at det, de har gang i, er forkert, når de selv er en del af det,« forklarer Anja Leighton og fortsætter:

»Jeg tager det i stiv arm, for selvom de misforstår mine motiver, så er det for deres skyld, at jeg gør det. «

Anja går ikke længere på Rungsted Gymnasium, som hun har forladt til fordel for Det frie Gymnasium i København.

Hun bor stadig i Rungsted og selvom hun aldrig følte, at hun passede ind på byens gymnasium, føler hun stadig en skuffelse over, at hendes tidligere medstuderende har vendt hende ryggen på den måde.

»Jeg prøver at gøre noget godt og gøre en forskel, og så vender de mig ryggen og prøver at få mig ned med nakken. Der er ingen, der tør skille sig ud og sige fra, for så får de bare at vide, at de skal holde kæft og sætte sig ned. Det er sørgeligt, men de er bange.«

Anja håber, at de alligevel lytter.

Hun kalder det en 'hård kamp', hvis det kun er to piger, som alene italesætter de kontroversielle traditioner. På et andet gymnasium i Nordsjælland har 18-årige Rosa Sahlholt fra Øregård Gymnasium forklaret, hvordan de i hendes klasse har besluttet, at der ikke afholdes 'puttemiddag'. Det har på sociale medier også affødt vrede kommentarer, som B.T. har set.

Anja Leighton håber derfor, at flere piger vil sige fra og støtte dem.

Selvom Anja Leighton har fået adskillige negative henvendelser og oplevet hadefulde reaktioner fra sin tidligere medstuderende på Rungsted Gymnasium, har hun også fået støttende beskeder.

»Der er piger, der skriver, at jeg gør det rigtige, og det betyder mere for mig, end de tror. Det er en ensom kamp, hvor man ikke bliver bekræftet i det, man gør.«