Anja Märcher Wiingaard, der er mor til en 12-årig pige med en kromosomfejl, blev ret så irriteret, da hun sidste weekend var i Randers Storcenter.

Hun oplevede, hvordan nogle folk snød sig foran børn med usynlige handicap for at se den populære youtuber Alexander Husum, der stillede op til autografer og billeder med folk.

Ifølge mediet TV 2 Østjylland stod fremmødte i kø i timevis for at se ham, og derfor havde storcentret oprettet en adskilt kø til børn, der bar den såkaldte solsikkesnor.

Det er en særlig grøn snor med solsikker, som børn med usynligt handicap kan tage rundt om halsen.

Solsikkesnoren er en grøn nøglesnor med solsikker på, som fortæller medarbejdere i lufthavne, attraktioner m.v. at du kan have behov for mere tid, tålmodighed eller hensyn. Snoren er for alle med usynlige handicap eller diagnoser. Solsikkekortet med teksten 'Jeg har et usynligt handicap' på forsiden kan udfyldes med navn, telefonnummer og eventuelle særlige behov på bagsiden. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Solsikkesnoren er en grøn nøglesnor med solsikker på, som fortæller medarbejdere i lufthavne, attraktioner m.v. at du kan have behov for mere tid, tålmodighed eller hensyn. Snoren er for alle med usynlige handicap eller diagnoser. Solsikkekortet med teksten 'Jeg har et usynligt handicap' på forsiden kan udfyldes med navn, telefonnummer og eventuelle særlige behov på bagsiden. Foto: Ida Marie Odgaard

Men Anja Märcher Wiingaard oplevede, at snorene undervejs blev givet videre til personer, der ikke virkede til at have til ret til dem, men som så kunne komme over i den kortere kø for børn med solsikkesnor.

Hun har derfor startet en debat i gruppen Facebook Randers, hvor hun opfordrer folk til ikke at gøre sådan noget.

»Det er ikke, sådan jeg vil udstille storcentret, for jeg synes, det var et fint arrangement. Absolut. Jeg vil bare have lov til at prikke til samvittigheden hos de folk, der udnytter signalværdien i den snor,« siger hun til B.T.

Hun fortæller, hvordan hun selv så en far stå med sin datter i den kortere kø for dem med solsikkesnor, selvom datteren ikke havde nogen handicap, og derfor ikke var berettiget til snoren.

»Jeg tænker ikke at folk, der ikke har behov for det, normalt henter en solsikkesnor. Men lige i det her tilfælde giver det mening, da solsikkekøen slet ikke var så lang, som køen for alle,« siger Anja Märcher Wiingaard.

Direktøren for Hjerneskadeforeningen, Morten Lorenzen, mener, at det er vigtigt, at folk netop gør opmærksom på, at solsikkesnoren ikke må misbruges.

»Det er kun godt, at man kan se det og gøre omverdenen opmærksom på det. Så må vi leve med, at der er nogle, der er så infame, at de må ty til snyd. Vi må knuse dem med kærlighed. Hellere udskamme dem, der snyder,« siger direktøren til TV 2 Østjylland.

Det er ikke lykkedes det regionale medie at tale med nogen af de personer, der har snydt sig til en plads i solsikkekøen.