Det sker hver eneste torsdag hjemme hos Anja Rosenquist Weinkouff.

Hun og hendes mand spørger deres snart tre år gamle datter Emma: »Hvilken dag er det i morgen?«

Og så kommer svaret prompte:

»Det er fredag. Og der kooommmmmeer 'Disney Sjov!'« lyder det uge efter uge fra Emma.

Men den barnlige glæde er på lånt tid, for snart skal Anja overbevise sin datter om, at fredagshygge er lig med 'FredagsTamTam' på DR.

DR har nemlig efter mere end 30 år valgt at skrotte 'Disney Sjov'.

En beslutning, der efterlod Anja i en choktilstand onsdag, da nyheden ramte de danske medier.

»Jeg blev faktisk bare mega trist, da jeg læste det. Det er noget, som min datter snakker om hele ugen, og det er noget, der samler hele familien,« siger Anja Rosenquist Weinkouff.

Selv har Anja – som mange andre danskere – både set 'Disney Sjov' som barn og voksen, og det er især derfor, at hun ikke forstår DRs beslutning.

»For mig er 'Disney Sjov' familiært, nostalgisk og hyggeligt. Det er en tradition, og sådan har mange det, tror jeg. Så hvorfor skal man ændre på noget, som mange er glade for?« spørger Anja.

Og sådan er der et hav af personer, der spørger, når man tager et kig på de sociale medier.

En af dem er Louise Faurschou Hastrup Hansen.

Hun venter sit første barn, men har tidligere været plejefamilie, og dér har 'Disney Sjov' været guld værd.

»Vi har brugt det rigtig meget som plejefamilie, og jeg ser det også selv en gang imellem. Jeg forbinder det jo med hygge, fordi jeg altid har set det,« siger Louise.

Louise Faurschou Hastrup Hansen har svært ved at forstå, at 'Disney Sjov'-traditionen skal stoppe. Vis mere Louise Faurschou Hastrup Hansen har svært ved at forstå, at 'Disney Sjov'-traditionen skal stoppe.

I sidste uge blev Pyrus-julekalenderen skrottet på grund af krænkende indhold, og tidligere er programmer blevet sløjfet, fordi seertallene har været for dårlige.

Men i dette tilfælde er det en helt tredje grund: ren og skær fornyelse.

Og det er et argument, som Louise har svært ved at forstå.

»Der er mange af de traditionsrige ting, der ryger på grund af, at de bliver vurderet som krænkende – eksempelvis Pyrus. Her har man så noget, der bare er en god og populær tradition, og så træffer man alligevel et aktivt valg om at fjerne det. Den er altså hård, og jeg forstår det ikke,« siger hun.

Forstår du Louise og Anjas frustration?

'Disney Sjov' var også noget, som Louise havde glædet sig til at gøre til en tradition med sit kommende barn, men i stedet må hun altså tage til takke med 'FredagsTamTam'.

Og det er slet ikke sikkert, at det kan blive en tradition, vurderer hun.

»Det kommer til at tage lang tid, for det gør nye ting, og 'Disney Sjov' er jo en tradition gennem mange år. Det vil bare aldrig blive det samme,« siger hun.

B.T. har torsdag bedt DR forholde sig til den store kritik, og her tager man modvinden med rank ryg.

»Vi havde godt forventet, at når man piller ved noget, der har været så lang og fast en tradition med så mange følelser tilknyttet, så vil der både være dem, der er spændte og glade, men også dem, der ærgrer sig over, at denne her lange tradition kommer til at få en opdatering,« siger Morten Skov, DR-chef for Børn & Unge, til B.T.