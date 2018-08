Hun glemmer aldrig synet.

Hesteskoen af drenge, der hujede og jublede. Kameraet, der fulgte hende ned gennem volden. Agurken, der lå på bordet med et GoPro-kamera monteret. Og afslutningen, hvor 15-årige Anja Leighton forlod den store gruppe af drenge uden trøje på.

Pige efter pige var den seneste time blevet ført op til den lille bakke mellem åbningen i skoven, der førte ned til volden.

Dernede, hvor der som en del af traditionen om 'puttemiddag' på Rungsted Gymnasium ventede pigerne et utal af grænseoverskridende udfordringer. Anja oplevede det selv i 2016, men i år skal en række unge piger igennem den samme tur.

Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt

Nogle skulle dyste om, hvor langt de kunne få en agurk ned i halsen. Nogle skulle slikke flødeskum fra en drengs nøgne overkrop og hive en limebåd ud af munden på ham.

Anja skulle drikke en masse tequilashots med tabasco, kysse med sin veninde og til sidst dyste med veninden om, hvem der først kunne få den andens bh af hurtigst. Alt imens op mod 50 drenge fra tredje årgang på gymnasiet jublede og klappede.

»Det er lidt sløret i dag, men jeg kan bare huske, hvordan jeg havde det i situationen. Jeg tænkte: ‘Det her er så forkert, og jeg har det så dårligt over det, men hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg ikke med. Så dør mit sociale liv. Jeg er nødt til at gøre det. Og drengene står der og siger: 'du tør ikke’ ... ‘kom nu’ ... 'du har ikke fortjent at være med her så’. Det er et kæmpe gruppepres. Det er sexchikane. Vi var 15-16 år, og flere af de der drenge var 18-21 år,« fortæller den i dag 17-årige Anja Leighton, da B.T. møder hende i forældrenes hjem i Rungsted.

Hun har valgt at stå frem og fortælle, hvordan hun havde det med at være en lille brik i den tradition, der i forskellige afskygninger hersker på flere nordsjællandske gymnasier. 'Puttemiddag' kaldes det mange steder.

Fakta Hvad er ‘puttemiddage’? B.T. har i den seneste uge bragt en række historier om de såkaldte ‘puttemiddage’ på Øregård Gymnasium og Rungsted Gymnasium. Tidligere har andre medier dog også beskrevet lignende arrangementer på flere andre nordsjællandske gymnasier. De nye elever, der starter på et gymnasium, bliver af de ældre elever kaldt ‘putter’, og ‘puttemiddage’ eller ‘puttefester’ består så af, at de ældste elever inviterer de nye elever til en fest. Tilsyneladende er der dog på nogle gymnasier en tradition omkring, at de ældste elever fastsætter deres egne udvælgelseskriterier, og at det kun er en lille del af de nye elever, der kommer gennem nåleøjet. Oftest er det de pæne piger og drenge fra 1.G, der inviteres med til en fest, og i nogle tilfælde, som I Anjas fortælling, bliver de nye elever tilmed udsat for en række nedværdigende og grænseoverskridende udfordringer, før de får lov at komme med til middagen.

På Rungsted Gymnasium kendes det som 'drenge- og pigemiddag'. Konceptet er dog det samme. Tredje årgang udvælger en række nye elever ud fra deres udseende, og de bliver inviteret til en fest med de ældste elever.

Men på gymnasiet i Rungsted er der dog en krølle eller 10 mere på halen. Først nomineres en række piger. Derefter skal de testes i en række auditions, og hvis de kommer gennem nåleøjet, 'får de lov' til at agere tjenere ved en drengemiddag.

Anja og flere andre kilder har til B.T. fortalt, at der også fandt auditions sted på gymnasiet i Rungsted i 2017, og tirsdag bekræftede rektor på Rungsted Gymnasium Ruth Kirkegaard, at hun gennem elever er blevet fortalt, at 'udvælgelsesprocessen' er i gang i det nye skoleår.

»Min venindes storebror var et år ældre, end dem der var 3.g’ere for os dengang, og han havde forklaret os vildt meget om, at vi skulle glæde os 'fucking' meget til drengemiddag, og at vi sikkert blev udvalgt. 'I skal glæde jer - det er vildt sygt', sagde han,« fortæller Anja.

Men det hele starter altså med en seddel, der hænges op rundtomkring på skolen. En seddel, der i dag giver Anja kvalme. Dengang gjorde den hende lykkelig.

»Der hang pludselig en seddel på alle glasdørerne på RG (Rungsted Gymnasium, red.) med en række pigenavne. Det var de nominerede til auditions, og mit navn var på. Jeg jublede og var glad. Man havde hørt så meget om, at man skulle glæde sig til det. Der var også navnene på fire 'jokere' fra 2.g, som var nomineret sidste år, men som ikke blev valgt,« fortæller Anja.

Sedlerne blev hurtigt taget ned af skolen, men budskabet var nået ud. Og så kom Facebook-beskeden.

En dreng fra 3.g skrev en fællesbesked til alle de nominerede piger, hvor der fremgik tidspunkt og sted på de auditions, som pigerne skulle være en del af. Det er 'tys tys', skrev han.

Her er Facebook-beskeden, som Anja og en række andre piger modtog forud for auditionerne. Foto: Facebook Vis mere Her er Facebook-beskeden, som Anja og en række andre piger modtog forud for auditionerne. Foto: Facebook

»Alle os piger mødes foran en vold tæt på Rungsted Gymnasium, og der står en dreng, som vælger, hvem af os der skal gå ned i volden sammen. Jeg bliver sendt derned med en veninde som en af de sidste, og jeg kan bare se, hvordan der står en hestesko af 'sultne drenge'. Vi bliver bedt om at tage tequilashots med tabasco, kysse med hinanden og til sidst dyste om at tage den andens bh af hurtigst muligt,« fortæller Anja.

Anja tager udfordringerne op. Den stærke alkohol med et tvist af den stærke tabasco-sovs ryger ned i svælget, og sammen med veninden giver hun da også den store skare af drenge et show med kys.

Nogle står og griner - andre har deres mobiltelefoner fremme og filmer det. Da det er tid til bh-dysten, kan Anja dog mærke, at det hele bliver for meget.

Veninden virker også utilpas, så i ren afmagt river Anja sin egen bluse af for at stoppe legen. Og så forlader hun pladsen. En episode, som hun efterfølgende hørte meget for.

Fakta Vil du fortælle din historie? B.T. har nu bragt en lang række artikler om 'puttemiddage' og lignende tiltag på flere nordsjællandske gymnasier, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ligesom Anja kan fortælle en beretning fra sådan et arrangement. Er du en af de drenge, der har været en del af tredje årgang til 'puttemiddagen', og har du lyst til fortælle din version? Har du ligesom Anja været en del af de piger, der blev vurderet som en del af traditionen? Eller er du en helt tredje? Vi vil gerne høre fra dig ligegyldigt hvad. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Men 15-årige Anja valgte da også selv at deltage i den såkaldte audition? Eller gjorde hun?

»Der er sikkert mange af de drenge, der nu vil sige: 'Jamen, du gik selv med til det'. Og ja, det gjorde jeg, men det var et kæmpe gruppepres, og for det andet var mit værdisæt dengang, at jeg for alt i verden ville blive accepteret og en del af det nye fællesskab. Der er meget frygt involveret i det. Frygt for at være udenfor,« siger hun.

Kort tid efter blev der sendt en video rundt med højdepunkter fra auditionen. B.T. er kommet i besiddelse af videoen, og det er den, som du kan se klip fra øverst i artiklen.

I den originale video er der lagt baggrundsmusik ind over videoen, som 'passer' til pigernes udfordringer. I klippet, hvor to piger forsøger at få en agurk så langt ned i halsen som muligt, spilles en sang med teksten 'suck my dick' - oversat til 'sut min pik'.

Ifølge Anja var der i hvert fald to piger, der efter deres audition sad og græd, men det fik ikke pigerne til at stoppe op og sætte foden ned.

»Vi snakkede slet ikke om det. Ingen tog det op. Jeg tænkte, at jeg ville ødelægge noget for mig selv, hvis jeg begyndte at sige ‘okay, det her er langt ude, piger’ eller ‘de skal ikke behandle os sådan her, piger’, for så ville de der drenge sikkert finde ud af det og sige, at jeg ikke kunne være med. Der har været en lille stemme i mig, der sagde, at det var forkert, men jeg har ignoreret den, fordi jeg gerne ville være inkluderet. Det var tingen, der skete i mit liv, og sådan var det for de fleste af os,« fortæller hun.

Og 'heldigvis' for 15-årige Anja hjalp det at ignorere den indre stemme. I en Facebook-besked fik hun overbragt nyheden om, at hun var blandt de inviterede til 'drengemiddagen'.

Hun jublede med sin veninde. De havde klaret det. Nu glædede hun sig bare til den fest, som hun havde hørt så meget om.

Anja Leighton fik dette VIP-kort forud for 2016-versionen af Rungsted Gymnasiums 'drengemiddag'. Foto: Privatfoto Vis mere Anja Leighton fik dette VIP-kort forud for 2016-versionen af Rungsted Gymnasiums 'drengemiddag'. Foto: Privatfoto

Drengene fra tredje årgang gav hende endda et såkaldt 'VIP-kort' til middagen, hvor noget så specifikt som dresscoden på forhånd var bestemt.

'Sort nederdel, hvid skjorte og rødt undertøj' stod der.

Men festen skulle vise sig at blive en gedigen fiasko, der sluttede med, at Anja grædende måtte ringe efter en taxi før midnat.

De knap 15 piger mødte ellers forventningsfulde op, hvor de blev stillet op på række. Her skulle de trække tilfældige spørgsmål op af en hat.

'Hvor mange drenge har du været sammen med?' stod der på papiret, som Anja trak op.

En anden pige, der tilfældigvis havde haft et forhold til to drenge fra selskabet, fik overrakt et specifikt spørgsmål. 'Hvem har du været sammen med herinde?' lød spørgsmålet til pigen, der ifølge Anja havde det dårligt med situationen.

Derefter startede serveringen, men drengene var ikke for fine til at byde de mindreårige piger på de sager, som de gik og serverede. Først en øl. Så et shot. Og så endnu en øl. Sådan blev det ved.

»Der var flere piger, der lå og var helt færdige klokken 20. Målet var jo at drikke os så meget under bordet, som de kunne. De ting, som de sagde og udsatte os for, var for at gøre grin med os. Det var ubehageligt og helt vildt nedladende. Det er ren mobning. Ligesom til auditionerne,« fortæller hun.

Anja fik selv nok, da hun serverede to øl og to glas vin til en dreng, der pludselig ikke havde lyst til det alligevel, og som i stedet opfordrede Anja til at drikke halvdelen af det.

Opfordringen udviklede sig til et bord af drenge, der med slagsange pressede den 15-årige pige til at bunde et glas øl, og da hun kom tilbage til festen efter at have været ude at kaste op, fik hun en klar reaktion.

»Wow, kunne du ikke klare det?« lød det fra en af drengene.

Dér knækkede filmen. Anja gik grædende ud og ringede efter en taxi.

I dag sidder 17-årige Anja i familiens hus i Rungsted, men hun går ikke længere på byens gymnasium. Hver morgen tager hun toget ind til hovedstaden og går turen fra Nørreport Station ud til Det frie Gymnasium.

Dér føler hun sig hjemme. Det gjorde hun aldrig på Rungsted Gymnasium.

»Jeg har altid været lidt malplaceret blandt dem på skolen, og jeg ser faktisk også kun én veninde fra dengang,« fortæller hun.

De grænseoverskridende oplevelser i 2016 er kommet på afstand, og i dag har hun ikke meget tilovers for traditionen, kulturen og de drenge, der dengang stod for ritualerne.

»Det er jo bundsexistisk. Det er mobning. Jeg har reflekteret meget over, hvordan jeg dengang kunne gå med til sådan noget, og ja, jeg har ondt af mig selv fra dengang og ondt af de piger, der i dag er mig fra dengang. Jeg skammer mig ikke, fordi det er en personlighed og stereotyp, jeg fik presset ned over hovedet, men jeg er glad for, at jeg er væk fra det i dag,« siger Anja.

'Drengemiddagen' på Rungsted Gymnasium planlægges af drenge fra tredje årgang og har intet officielt med skolen at gøre. Rektor Ruth Kirkegaard har til B.T. oplyst, at hun tager dybt afstand fra traditionen, og at hun vil gøre alt for at få den stoppet.

Derfor har hun samlet eleverne på skolen og appelleret til, at traditionen stoppes, ligesom hun også har skrevet ud til forældrene.

Hun ønsker dog ikke at kommentere på denne konkrete sag og Anjas fortælling.

Pigerne fra den ældste årgang afholder ligeledes en pigemiddag, men B.T. er ikke bekendt med indholdet af denne.

En række nye regler gør det muligt for gymnasierne at straffe eleverne for 'puttemiddage'. I september 2017 blev 'Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser' nemlig opdateret, og i den forbindelse blev det skrevet ind i bekendtgørelsen, at elever kan sanktioneres for deres adfærd i fritiden, hvis denne adfærd har haft en 'direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen'.