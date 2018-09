17-årige Anja Leighton væltede sig i spørgsmål og kommentarer fra B.T.s læsere, da hun mandag eftermiddag sad klar ved tasterne for at svare læserne direkte.

Anja er med et slag blevet kendt for at stå frem og kritisere gymnasiernes såkaldte »puttefester,« hvor skolens ældste drenge inviterer de nystartede 1.G piger til middag - hvis altså de ser tilstrækkeligt godt ud. De, som findes mindre pæne vrages.

Anja Leighton blev for to år siden selv inviteret med til puttefest, og oplevede at hun blandt andet skulle kaste sig ud i lapdances og kysse med sin veninde.

I dag er hun vred og føler hun var med til en grænseoverskridende og nedværdigende tradition. Mandag spurgte en af læserne, om hvordan Anjas venner havde håndteret hele sagen. Hun svarede sådan her:

Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med introforløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med introforløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt

»Reaktionen fra mine venner, har desværre været meget negativ - De misforstår mine motiver og mål med at stå frem med min oplevelse. Mange beskylder mig for at fordreje og overdrive, men jeg tror bare denne reaktion udspringer af, at det er meget svært at indrømme, at man har været en del af en situation, der er så åbenlyst forkert - så er det nemmere bare at hægte sig fast i bagateller og danse uden om den egentlige problemstilling, og forsøge at underminere min sag på den måde. Min familie støtter mig derimod 100%,« svarede Anja Leighton.

Anja Leighton græd efter, at hun havde været til 'puttefest'. Hun oplevede, at det gik langt ud over hendes grænser. En bruger spurgte Anja, hvorfor hun ikke bare kunne sige nej til at være med. Anja mente dog ikke, at det i situationen var helt så enkelt bare at sige nej. Der er tale om at de unge piger er ofre for en magtstruktur, hvor de er de sårbare.

»Hvorfor man ikke siger nej, handler om gruppepres, og psykologien der indgår i magtdynamikken - altså, at den ene part har mere magt end den anden. Derfor er "du kunne bare sige nej" argumentet fuldstændig ugyldigt,« skrev hun.

Hun gav også udtryk for, at hun mener at festerne er en del af en 'voldtægtskultur'.

Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anja blev udsat for ubehagelige ritualer i forbindelse med intro-forløbet på Rungsted Gymnasium. I dag går Anja på Det Frie Gymnasium i København, hvor hun trives uden presset for at passe ind. Foto: Bax Lindhardt

»Det der sker til de auditions, er et direkte produkt af voldtægtskultur. Det at de drenge, der afholder middagen, tror at de er i deres fulde ret til at udnytte deres magtposition til at få den mindre magtfulde part (pigerne) til at nedværdige sig selv for deres underholdning. Og igen - det er ikke så simpelt, at man bare kan sige nej,« svarede Anja Leighton og uddybede senere sit svar:

»Jeg valgte at lade være (med at sige nej), fordi jeg på det pågældende tidspunkt ikke forstod seriøsiteten af det, der lå forude. Jeg var dengang ikke bevidst om hvordan min naivitet, sårbarhed, uvidenhed, og søgen efter anderkendelse ville blive udnyttet til deres fordel,« forklarede Anja.

Anja Leighton går i dag på Det frie Gymnasium efter at hun flyttede fra Rungsted Gymnasium, hvor puttefesterne blandt andet foregår. Hun håber, at gymnasierne fremover bliver fri for fester, som dem hun har været med til og hvor man ikke bedømmes på sit udseende.

»Mit mål med dette er, at gymnasiet skal være et sted der er helt fri for sexisme,« skrev Anja.