Anja Müller ville gøre noget godt for sine kollegaer. De skulle rigtig have det godt, nyde en lille drink og hygge sig i de havemøbler, som der var brugt uger på at gøre klar.

Men sådan blev det ikke. Med ét var de nemlig pist væk.

Der stod eller et meget tydeligt skilt på møblerne, som Anja Helle Müller havde stillet uden for sit hjem.

»Solgt. Bliver afhentet.«

Men da Anja Müller kom hjem onsdag eftermiddag lå skiltet lige så fint på græsset, og møblerne var væk.

»Det er endnu mere provokerende, at de har har fjernet skiltet, så har de jo set det. Jeg bliver bare træt, og jeg synes, det er så øv,« siger Anja Müller.

Møblerne skulle til den virksomhed, Anja Müller arbejder i. Virksomheden er er ved at flytte. Det er en lille virksomhed, så alle medarbejdere må give et nap med, når der skal flyttes.

»Jeg har virkelig kælet for de møbler. Jeg har bygget dem og malet dem. Jeg havde sagt til mine medarbejdere, at nu ville jeg sørge for noget hyggeligt, og så var der styr på det. Nu er der så ikke styr på det, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal skaffe nogen nye møbler« siger Anja Müller.

Anja Müller havde lavet pallemøbler, som hun både havde købt glasplade og hjul til samt brugt flere uger på at male.

Anja Müller har boet Tranbjerg i fem år. Hun har ofte stillet ting foran sit hjem.

»Det har fungeret så fint i den her bette by. Enten har jeg skrevet på Facebook, værsgo, det er til fri afhentning, eller så har det bare lige stået der, mens jeg har ryddet op,« fortæller Anja Müller.

Hun har aldrig oplevet, at noget er blevet stjålet før.

»Nogen spurgte mig, om jeg har meldt det til politiet, det har jeg godt nok ikke. Det er jo bare hjemmelavet møbler. Men der ligger så mange timer og penge i dem, og det var ment til et hyggeligt formål,« forklarer Anja Müller.

Hun besluttede sig for at dele sin oplevelse på byens Facebook-gruppe.

»Normalt er jeg ikke sådan en, der laver sure opstød, men jeg tænkte, nu magter jeg ikke mere. Det er store, tunge møbler, der er vitterligt nogen, der har stjålet dem og fragtet dem væk på en trailer,« siger Anja Müller.

Det er ikke pengene, det handler om for Anja Müller.

»Det er jo småpenge og småting, det er ikke det. Jeg synes bare, det er rigtig trist. Jeg synes, det er et brud på tilliden og et brud på glæden ved at bo i den her lille by,« siger hun.

Hun har mødt meget opbakning i sit opslag, og andre oplever også, at det bliver sværere at kunne have ting for sig selv i Tranbjerg.

Anja Müller er i hvert fald helt sikker på en ting – hun stoler ikke på, at andre kan lade hendes ting være uden for en anden gang.

»Jeg stiller ikke noget ud igen. Det stopper lige her, for det kan man åbenbart ikke. Jeg har nydt, man bor i sådan et lille lokalsamfund og kan gøre det, men det fornemmer jeg så, man ikke kan. Det er virkelig ærgerligt,« afslutter hun.