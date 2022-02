'1.200 kroner per kuffert per døgn i op til fem dage.'

Sådan står det skrevet i Anita Mikkelsens rejseforsikring gennem Tryg vedrørende bagageforsinkelse.

Derfor havde Anita og hendes familie også ro i maven, da de lørdag satte sig ombord på flyet mod Tenerife med meldingen om, at deres bagage ikke ville komme med.

»Først tænkte vi egentlig bare, at de nok ville dukke op dagen efter, fordi det var det, de meldte ud. Så vi tænkte: 'Vi klarer den nok'. Vi var jo også i den tro, at vores forsikring nok skulle hjælpe os.«

Men bagagen er aldrig dukket op, og den seneste melding er, at familien først kan hente deres kufferter, når de lander i Københavns Lufthavn lørdag igen.

Familien har derfor været nødt til at bruge de første par feriedage på at købe de fornødne ting såsom tøj, badetøj og toiletartikler.

»Vi kom jo herned i vintertøj. Lange bukser, jakker, store sko og hvad ved jeg. Og vi kommer ned til et par og 20 grader.«

»Jeg tror, vi har brugt omkring 5.000-7.000 kroner på at få de fornødenheder, vi nu har skullet bruge.«

Anita Mikkelsen og hende familie rejste til Tenerife lørdag uden bagage. De var overbevist om, at deres rejseforsikring ville dække, fordi det stod der i deres forsikringsaftale. Foto: privat Vis mere Anita Mikkelsen og hende familie rejste til Tenerife lørdag uden bagage. De var overbevist om, at deres rejseforsikring ville dække, fordi det stod der i deres forsikringsaftale. Foto: privat

Men nu viser det sig, at forsikringsselskabet ikke er til meget hjælp.

For da familien ringede til Tryg som det første mandag morgen, var tonen en anden lyd.

»Der får jeg så at vide, at den ikke dækker, når der er tale om strejke. Hvor søren skulle man vide det fra? Det fremgår jo ikke i min forsikringsaftale,« fortæller hun.

Men hvad familien ikke har vidst, var, at der i Trygs generelle betingelser står, at forsikringen ikke dækker, når der er tale om strejke, arbejdsnedlæggelse, fagligt møde eller lockout.

»Jeg tænker, der er mange, der ikke ved det her. Så derfor står jeg frem, for at få sat fokus på de her betingelser, man tror, man er dækket af, men som man så ikke er, når man skal ud at rejse.«

»Jeg synes, det er under al kritik, at man ikke er dækket bedre ind via sine forsikringer. Man regner med, at tingene er i orden, når man rejser afsted. Vi var helt sikre på, at vi var dækket. Det er vel det, den forsikring er til for.«

Er din bagage forsinket eller udeblevet? De fleste rejse- og forsikringsselskaber dækker ikke ved bagageforsinkelse i forbindelse med SAS-strejken. Derfor skal du klage til SAS eller Trafikstyrelsen. Her er dine rettigheder til kompensation hos SAS: Hvis du bagage er forsinket mere end 24 timer, og du skal købe væsentlige genstande, refunderer SAS indenfor 'rimelige' grænser

Den præcise definition af, hvad der er 'rimeligt', afhænger af den enkeltes situation, formålet og længden af rejsen.

Generelt tilbyder SAS 75 euro pr. person og pr. dag under en bagageforsinkelse.

For passagerer, der tager på ferie med udstyr (golf,ski) anbefaler de, at du lejer det for ca. 135 euru om dagen.

Godtgørelsen af ​​ekstraomkostninger er altid baseret på acceptabel dokumentation, så husk at gemme alle kvitteringer. Kilde: SAS

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tryg, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Men ifølge Forbrugerrådet Tænk lyder det, at man i stedet skal gå til SAS og klage over sit forløb. Det er nemlig langtfra alle rejseforsikringer, der dækker under strejke.

»Nu er det sådan, at det ikke nødvendigvis er forsikringsselskabet, man skal gå til, fordi SAS har jo selv en forpligtigelse til, hvis det er sådan, at din bagage ikke kommer frem, at dække rimelige erstatningskøb,« fortæller chefkonsulent Vagn Jelsøe.

»I virkeligheden er man, når det kommer til bagage, nogenlunde rimeligt stillet, også selvom man ikke er forsikret.«

SAS henviser nu de berørte passagerer til sin hjemmeside, hvor der er information om, hvordan man skal forholde sig, og hvilke rettigheder man har til kompensation.

»Vi må jo finde ud af det hele, når vi kommer hjem. Jeg ved jo også godt, der er værre ting i livet end det her, men alligevel, nu kunne vi endelig komme afsted på ferie, og så blev det sådan en åndssvag oplevelse,« fortæller Anita Mikkelsen.