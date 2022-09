Lyt til artiklen

De stigende elpriser betyder, at man skal betale markant mere for helt almindelige hverdagsting såsom at se Netflix og vaske tøj.

Men for nogle handler det ikke om at se serier eller iføre sig rene sokker – men derimod om overlevelse.

»Man hører hele tiden, at vi skal spare på strømmen. Men hvad med os? Vi kan ikke bare slukke for den.«

Efter en fejlslagen operation i 2017 har Anita Johansen haft brug for en iltmaskine døgnet rundt.

»Det var en kræftoperation på Rigshospitalet, der gik galt. Den gik galt ved, at en læge skar en nerve over, og siden har jeg haft brug for en iltmaskine,« fortæller 50-årige Anita.

Iltmaskinen er derfor blevet hendes ledsager for livet. Hun kan ikke leve uden den. Og det faktum koster Anita mange penge, nu, hvor elpriserne er på himmelflugt.

Godt nok får Anita og andre, der har brug for ilt i hjemmet, hjælp af regionen til den udgift, som de har til el.

Det sker ved, at iltleverandøren refunderer patienten med et fast beløb per brugt kilowatt, og iltleverandøren kompenseres så efterfølgende af regionen. Det sker efter nogle allerede fastsatte takster.

Men nu, hvor priserne stiger og stiger, så er det beløb, som patienten får refunderet, slet ikke fulgt med eller blevet reguleret løbende.

Det betyder, at patienten skal betale en stor del af udgiften for iltapparatet, som regionen reelt skulle betale.

»Min elregning er blevet 800-1000 kroner dyrere om måneden, og det er mange penge for mig som førtidspensionist. Så der bliver sparet meget, eksempelvis på mad, og jeg kunne ikke finde på at købe nyt tøj, som ellers er nogle af de få livsglæder, en iltbruger har,« siger Anita og fastslår:

»Der bliver sparet på alt. Det ødelægger min livsglæde, og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal betale ekstraregninger for en livsvigtig maskine, som jeg ikke selv er skyld i, at jeg har brug for.«

Ifølge Anita vi det optimale være, at regionen hver måned dækker hendes iltforbrug.

»Det er en udgift, jeg har fået, fordi en operation er gået galt. Jeg er ikke selv skyld i det, og der er ikke nogen, der ønsker at sidde som mig. Tilskuddet fra regionen hænger ikke sammen med udgiften, og det synes jeg ikke er fair,« fortæller hun.

Heller ikke hos Lungeforeningen mener man, at lungepatienter får den hjælp, som de skal have.

»Vi har i vores rådgivning fået flere henvendelser om problemstillingen. Det kan ikke være rigtigt, at lungepatienter, der har brug for ilt i hjemmet, pludselig skal stå med en stor ekstraregning, fordi priserne stiger. Her må regioner og iltleverandører hurtigt finde nogle løsninger på de tilbagebetalingsaftaler, de har, så de matcher de stigende elpriser, og lungepatienterne ikke lades i stikken.«

Det skriver Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, til B.T. og uddyber:

»Det er i forvejen ofte patienter, der ikke har så mange penge og har det svært på grund af deres sygdom. Derfor har de brug for, at bekymringer over elpriser fjernes. Iltbehandling er en vigtig behandling, der er lægeordineret, så de skal naturligvis have råd til det iltapparat, som er vigtigt for dem.«

B.T. har kontaktet Region Sjælland, der fortæller, at de allerede har reageret på de voldsomt stigende elpriser.

»Tidligere har iltapparatbrugerne i regionen modtaget 2,50 kroner pr. kWh, og nu stiger det til 3,50 per kWh. Nu tager vi udgangspunkt i Forsyningstilsynets prisstatistik. Den udarbejdes hver kvartal, i forhold til den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger. På nuværende tidspunkt betyder det, at beløbet pr. kWh vil stige til 3,50 kroner.«

Hverken Lungeforeningen eller Anita mener dog, at det er godt nok.

»Med en elpris, der i øjeblikket det meste af dagen ligger på 6-8 kroner, så forslår det jo ikke meget, at man øger kompensationen til 3,5 kroner. Iltbrugere kan jo for eksempel ikke vælge kun at bruge ilt, når strømmen er billig, så en regulering i den størrelse virker jo besynderlig.«

Sådan lyder det fra Lungeforeningen, der ikke mener, at den statistik, Region Sjælland refererer til, afspejler markedspriserne.

Og Anita Johansen bliver rasende på alle iltbrugeres vegne, da hun hører regionens svar.

»Jeg kan se, at min iltmaskine bruger helt op til otte kroner per kWh, så 3,5 hjælper mig ikke en skid. Det ved jeg, fordi jeg følger forbruget på nettet – jeg får nemlig ikke nogen opgørelse fra regionen. De jokker på folk, der i forvejen ligger ned,« mener Anita.