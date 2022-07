Lyt til artiklen

Det gik vildt for sig ved en koncert med Østkyst Hustlers onsdag aften på Anholt Festival.

Så vildt, at en af gruppens medlemmer måtte kæmpe for at blive stående på scenen, da en midaldrende mand forsøgte at rive ham ned.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Den midaldrende mand var en 59-årig københavner. Og en beruset en af slagsen.

Forskellige personer på festivalen forsøgte at tilbageholde manden, og han blev fjernet fra koncerten – ad flere omgange.

»Han blev hjulpet ud, men der gik ikke så længe, så stod han der igen. Så blev han hjulpet mere kraftigt ud,« fortæller festivalarrangør Jakob Kjærgaard til TV 2 Østjylland.

Men da manden for tredje gang forsøgte at komme ind til koncerten med 90er-rapgruppen, blev politiet tilkaldt.

Politiet anholdt manden og sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Efterfølgende kørte betjentene ham til øens campingplads, Anholt Camping, hvor han var indlogeret, og opfordrede ham til at gå i seng.

Om han fulgte politiets opfordring, melder historien ikke noget om. Men koncerten sluttede med alle de tre bandmedlemmer fra Østkyst Hustlers stående på scenen.