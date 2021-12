Hvis dit nytårsforsæt er, at du skal have nyt job, kan du med god grund læse med her.

»Jeg kan godt lide at give lidt en gang i mellem,« siger Angelina Devine om den tradition, hun har haft de sidste syv år.

Angelina Devine er fotograf, og hun tilbyder gratis CV-portrætter til arbejdsløse.

»Det føles rart,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg har gjort det hvert år siden 2014. Men naturligvis ikke sidste år, da det hele var lukket ned.«

Angelina Devine var nødsaget til at droppe traditionen sidste år, men hun er tilbage i år. Dog under coronavenlige forhold.

»Almindeligvis, når jeg gør det her, så er det åbent hus. På et almindeligt år kan jeg nå lige omkring 200,« siger Angelina Devine og fortsætter:

»Men i år skal man gå ind på min hjemmeside, og så booker man en tid. Så er der kun mig og person, der skal fotografens, der er i rummet.«

Det kræver også et gyldigt coronapas, hvis man vil have et gratis CV-portræt af Angelina Devine.

Men hvis man er en af de heldige, der får sig et nyt billede til jobansøgningen, kan det gavne jagten på drømmejobbet.

»Jeg får mails tilbage fra folk, at de er kommet i arbejde efterfølgende. De siger virkelig, at det gør en forskel.«

Angelina Devine forklarer, at det vil tage omkring 15 minutter at få taget sit CV-portræt.

»Det er et pænt og nydeligt portræt, der kan bruges til cv'et. Det er meget klassik. Men det er pænt præsentabelt portræt, man kan bruge.«

Selvom du gerne vil hjælpe arbejdsløse, gavner det så ikke din virksomhed i sidste ende?

»Nu har jeg gjort det siden 2014, og jeg kan se, at det ikke rigtig giver noget i den anden retning. Der kommer ikke familie fra dem, der er blevet fotograferet efterfølgende,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har lavet frivilligt arbejde, siden jeg var 18 år, og så sover jeg bare lidt bedre om natten. Det giver bare en rar fornemmelse. Det eneste, det koster mig, er tid.«

Hvis du er arbejdsløs og trænger til et nyt billede til jobansøgningen, skal du booke en tid på Angelina Devines hjemmeside.

»Det er de tre første torsdage i januar. Skulle der blive fuldt booket, så åbner jeg for nogle flere.«