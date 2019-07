Efter 10 dage i Spanien havde Anette Damgaard og familien et par uønskede gæster med hjem. Nemlig de såkaldte væggelus, som der i stigende grad er blevet flere og flere af.

Da Anette Damgaard i midten af juli kom fra ferie sammen med sin familie, fik hun hurtigt en indikation af, at noget ikke var, som det skulle være.

»Min søn og jeg var blevet bidt, og vi havde mange røde pletter på kroppen. Det lignede ikke myggestik, for pletterne var meget mindre. Vi mistænkte, at vi havde fået væggelus med hjem,« siger Anette Damgaard til B.T.

Det var lige præcis, hvad var sket. Anette Damgaards teori blev endda bekræftet, da hun i sin jagt på de blodsugende dyr fandt to i sin egen seng.

Tegn på væggelus - Kig efter sorte aftegninger under sengen og i madrassens sammenføjninger - Bliver du bidt om natten i din seng, er det typisk væggelus, der er årsagen - Væggelus bider typisk på ben, arme, hals og de steder, der ligger uden for dynen - Væggelus bider oftest sidst på natten, når søvnen er dybest - Derudover gemmer lusene sig ofte i hulrum, bag billeder over sengen, under lamellerne og i hjørner under sengen

Hun beskriver stikkene som små og røde, på størrelse med en lillefingernegl og så samles de i små klaser.

Og faktisk er hendes kamp mod væggelusene ikke et enestående tilfælde.

Lige nu advarer EjendomDanmark og Dansk Skimmel & Skadedyrsservice nemlig mod væggelusene, da tilfældene herhjemme er stigende. Blandt andet siger Brian Langholm, serviceansvarlig i Dansk Skimmel & SkadedyrsService, at der er sket en stigning på cirka 30 procent i forhold til tidligere år. Alene i 2019 har firmaet haft 1.000 sager.

Derudover påpeger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark, også, at danskernes rejsevaner spiller en rolle.

Væggelus ses særligt på populære rejsedestinationer som London, New York, Spanien og Italien, hvor der er stor udskiftning blandt mennesker. Foto: JEWEL SAMAD

»Danskerne tager mere ud og rejser, og derfor kommer der en eksponering. Og når eksponeringen er højere, vil man også få flere væggelus,« siger Jannick Nytoft til B.T. og bakkes op af Claus Schultz, som er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for brancheforeningen for skadedyrsbekæmpere i Danmark.

»Rejsende har større chancer for at få væggelus, fordi der er stor udskiftning blandt mennesker, f.eks. på hoteller. Hvis 100 gæster bor på et værelse, hvor der har været en med væggelus, kan de 100 jo risikere at få det.«

Bekæmpelsen af væggelus kan være udfordrende og vare op til mellem tre og 12 måneder.

Samtidig kan dyrene lægge op til 200 æg på én gang, hvorfor det kan ende med at blive både dyrt og besværligt at komme af med dem.

Gode råd mod væggelus - Hvis du er på ferie, så hold kufferten adskilt fra sengemiljøet og hold samtidig kufferten lukket. - Du kan også pakke dit tøj ind i poser. - Kommer du hjem og har fået væggelus, skal du vaske dit tøj med så høj temperatur så muligt. Du kan også fryse tøjet ned.

Derfor er det vigtigt at alarmere en skadedyrsbekæmper hurtigst muligt, da man ikke kan få bugt med dyrene på egen hånd.

Det var også, hvad Anette Damgaard gjorde.

»De (skadedyrsbekæmperne, red.) sprøjter noget damp omkring sengen, og det er da lidt ulækkert. Normalt er jeg ikke en hysterisk type, men det var lidt grænseoverskridende at lægge sig til at sove den første nat,« lyder det fra Anette Damgaard og tilføjer:

»Men man skal jo sove. Det er også vigtigt, at man ikke laver om på sine sovevaner, for så flytter man problemet rundt. Jeg er ligesom lokkemad for tiden, så jeg kan tiltrække dem ud til giften.«

Anette Damgaards fod, hvor de tre røde mærker er fra væggelusene. Mærkerne er falmet en del siden familiens ferie, forklarer hun. Privatfoto.

Både Anette Damgaard og hendes seksårige søn Aske blev bidt under ferien.

Resten af ferien kan de så blot vente på, at stikkene forsvinder.

»De klør rigtig meget, og det er da irriterende. Men ellers er der jo ikke andet for end at vente.«

Væggelus er ikke farlige. Nogle kan dog få reaktioner som følge af biddene, samtidig med at nattesøvnen kan blive forstyrret.