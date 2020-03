»Der er danskere, der vil strande ude i verden. De skal finde et godt sted at være.«

Sådan lød den hårde besked fra Udenrigsministeriet tirsdag aften til de tusinder af danskere, der lige nu befinder sig rundt omkring i verden.

Og én af dem er Anette Drøgemüller Madsen.

Sammen med sin mand, et vennepar og en håndfuld børn er hun strandet på den filippinske ø Palawan.

For præcis en uge siden - den 11. marts - satte Anette, hendes bedre halvdel og deres to børn sig ind i en flyver og rettede kursen mod asiatiske himmelstrøg, hvor deres vennepar allerede havde været på ferie i et godt stykke tid.

På det tidspunkt var coronavirussen allerede spredt i det danske land, men Anette og hendes mand lyttede til myndighederne.

»Vi kiggede på rejsevejledningen, og det fremgik, at man sagtens kunne rejse hertil, så det lyttede vi til. Og i Filippinerne var der få smittede på det tidspunkt, så vi følte os ikke udsatte i forhold til smitterisiko,« fortæller Anette.

Men familien havde knap sat sine ben på filippinsk jord, før der allerede gik rygter om, at man i det asiatiske land pønsede på en decideret lockdown.

Anette og hendes mand Vis mere Anette og hendes mand

Og for at gøre tingene endnu værre tonede de danske myndigheder frem på skærmen den 13. marts og gav et klart budskab til de danskere, der opholdt sig i udlandet:

Kom hjem!

Derfor greb Anettes familie og venneparret knoglen og tog kontakt til både Udenrigsministeriet og SOS International, der hjælper forsikringselskaber til at få danskere hjem, for at høre, hvordan de skulle gribe situationen an.

Og det har vist sig at være meget sværere, end de i deres vildeste fantasi havde forestillet sig.

I dag er det nemlig fem dage siden, at de 11 danskere fik besked på at komme hjem, men det har endnu ikke lykkedes familierne at komme på et fly hjem.

Derfor sidder de stadig strandet på øen Palawan, mens Filippinerne stort set er ved at nærme sig en undtagelsestilstand.

»I dag skulle vi fra vores resort, hvor vi har været indtil videre, og tættere ind mod lufthavnen. Da vi steg af ved fastlandet efter en lang bådtur, blev vi mødt af militær med maskinpistoler, og vi skulle alle - også børnene - gå én og én ind og få taget temperaturer. Dér blev børnene meget bange,« fortæller Anette.

Og generelt har det været hårdt for børnene, der godt har registreret, at deres forældre i efterhånden mange dage har været bekymrede og siddet med hovedet nede i deres telefon for at finde ud af, hvornår og hvordan de kan komme hjem.

Sidste nyt for familierne er, at venneparret har fået plads på et fly lørdag, men SOS International har ikke fundet et fly til Anette, manden og deres to børn.

Det får Anette til at frygte, at hun bliver en af de danskere, der ender med at strande i udlandet.

På ubestemt tid.

»Den tanke er helt forfærdelig, og jeg kan mærke, at jeg allerede panikker lidt. Det her er i forvejen en slags rejse, som jeg aldrig har været på før, så det er endnu mere ubehageligt, hvis vi ender med at stå med to børn i et land, som vi ikke kender, og hvor vi er strandet,« fortæller Anette.