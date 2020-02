En kvinde i 50'erne fra Frederiksberg Kommune kom i sidste uge selv anstigende til Danske Spils hovedkontor i Brøndby.

Med sig havde hun en kupon i en lille tupperware-boks med de magiske vindertal fra ugens Vikinglotto. Tallene udløste en gevinst på næsten fem millioner kroner.

Helt nøjagtigt havde hun vundet 4.845.024 kroner - men det var ikke helt gået op for hende endnu.

»På grund af mine arbejdstider har jeg ikke kunnet komme herud før nu. Så jeg har været så bekymret for, om jeg skulle spilde kaffe på den, eller den skulle blive stjålet,« siger hun i en pressemeddelelse.

»Normalt låser man jo ikke sin bagdør, når man skal ned med skraldet, men det har jeg gjort i dette tilfælde. Man bliver lidt skør af at gå rundt med den kupon,« lyder fra kvinden.

Det var temmeligt tilfældigt, at gevinsten endte på kvindens konto. Hun anede nemlig slet ikke, at hun havde spillet Vikinglotto.

»Jeg sagde blot at jeg skulle have en lottokupon, da jeg var nede i kiosken om onsdagen.«

»I stedet fik jeg en Vikinglotto, men jeg troede stadigvæk, at jeg havde købt en kupon til lørdagens trækning, så jeg må indrømme, at jeg blev en smule forvirret, da jeg vandt på kuponen,« siger damen.

Gevinsten faldet på et tørt sted, forklarer vinderen.

»Jeg har aldrig tjent så mange penge,« siger hun. »Altså, jeg kan blive helt rørt ved tanken.«

»Jeg bor et sted, hvor jeg ikke føler mig helt tryg, og nu kan jeg finde et nyt sted at bo,« siger hun.

Hun skal også til at lede efter et nyt arbejde:

»Nu har jeg mulighed for at tage en pause og finde det helt rigtige job. For jeg vil ikke holde op med at arbejde,« siger hun.

Vinderen går helt bomstille med dørene. Hun har nemlig ikke fortalt nogen - heller ikke sin nærmeste familie - om sit lottoheld.

»Jeg er bestemt ikke nærig, og jeg siger heller ikke, at jeg ikke med tiden vil fortælle om min gevinst. Men jeg har aldrig før tænkt på mig selv, og hvad jeg egentlig har lyst til i mit liv,« siger hun.

Hun er millionær nr. 3.617 i tipstjenestens historie.