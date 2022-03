Andres Faundez' telefon er rødglødende. Han er i gang med at koordinere, for om lidt forlader han Danmark fra Aarhus og vender kursen i en dobbeltdækker-bus mod Ukraine.

Med sig derned er der proviant fra nær og fjern i Danmark. Med sig hjem vil han have alle de ukrainske flygtninge, han kan få plads til.

»Det eneste rigtige at gøre er at tage alle dem, vi kan, med til Danmark,« siger Andres Faundez.

For tre år siden var Andres Faundez på et kursus. Her mødte han en ukrainsk mand. Det er ham, der nu har stået for kontakten til Ukraine. Han mødte også Niels Rewitz, der er direktør i Østjysk Turistbus.

De tre mænd havde ikke talt sammen i 2,5 år. Men da Rusland invaderede Ukraine, tog det blot et opkald, så havde de fået stablet en nødhjælpsbus på benene.

Der var dog ikke nogen tvivl i Andres Faundez sind om, at han måtte gøre noget, da han hørte, at Rusland havde invaderet Ukraine.

Han er selv søn af forældre, der flygtede fra Chile efter militærkuppet i 1993.

»Dengang var der mange danskere, der viste solidaritet med min familie. Det er den solidaritet, jeg giver tilbage til vores medmennesker i Ukraine. Det er en solidaritet, der ligger dybt forankret i min dna. Derfor kunne jeg ikke bare sidde stille,« fortæller Andres Faundez og fortsætter:

»Det sætter sig på en speciel måde i én, når ens familie har været ude på sådan en rejse.«

De er 10 mennesker, der kører afsted med nødhjælp. Og bussen er blevet godt fyldt op af hjælpsomme danskere, der har bidraget med alt fra medicin til madrasser.

»Folk er så forstående og imødekommende fra alle ledder og kanter. Folk har samlet ind på kryds og tværs af landet. Det viser virkelig, hvad vi mennesker kan,« siger Andres Faundez.

Andres Faundez ved endnu ikke, hvor mange ukrainere, de kan have med tilbage til Danmark – men han håber på så mange som muligt.

De kører afsted til den polsk/ukrainske grænse Megyka. Mere ved de ikke lige nu.

»Det er med at finde ud af, hvor behovet er størst. Og det ændrer sig løbende,« forklarer Andres Faundez.

Han har ikke været bange eller nervøs ved at tage afsted, fortæller han.

»Mine forældre og deres land blev knust af den passificstiske tankegang, der var i Cuba. Derfor bærer jeg solidariteten dybt i mit hjerte,« siger han.

Rejsen kommer til at tage godt fire døgn, hvis alt forløber som planlagt.