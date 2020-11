Stop nu bare al forvirringen om mundbind og tag dem på.

Sådan lyder i kort form budskabet fra den danske astronaut Andreas Mogensen.

På sin Facebook-profil har astronauten taget fat på det meget jordnære emne i et opslag, som allerede har kastet mange reaktioner af sig.

Den danske astronauts input om mundbind er udløst af offentliggørelsen af den danske undersøgelse om deres virkning.

Her var budskabet som bekendt, at engangsmundbind – såkaldt kirurgiske mundbind – ser ud til at kunne beskytte brugeren lidt, men det kan ikke udelukkes, at bindene slet ikke beskytter den person, som bærer masken.

Men ifølge Andreas Mogensen burde vi alle gå med mundbind for at mindske coronasmitten.

Derfor har han skrevet sit opslag i håb om at skabe lidt klarhed omkring effektiviteten af mundbind.

»Overordnet set findes der to forskellige typer mundbind, med to vidt forskellige formål,« skriver han.

»Den første type af mundbind er en respirator, der filtrerer luften, man indånder, og derved beskytter en selv. (I USA hedder det en N95-maske, i Europa en FFP2-maske.) Det er denne type mundbind, læger og sygeplejersker tager på for at beskytte sig selv, inden de går ind på en hospitalsstue for at besøge patienter, der udgør en smittefare.«

»Jeg havde selv et par stykker liggende i skabet fra dengang, jeg hjalp med at rydde op efter orkanen Harvey i Houston i 2017. Men i marts og april var de udsolgt overalt,« skriver Andreas Mogensen blandt andet.

»Den anden type af mundbind er en operationsmaske eller stofmaske. Den dækker munden og næsen, men sidder ikke tæt på ansigtet. Den filtrerer ikke al luften, man indånder, og derfor beskytter den heller ikke en selv fuldstændigt. Derimod fanger den mange af de partikler, man selv udånder, der kunne indeholde virus og bakterier. Det vil sige, at den beskytter hovedsageligt andre mennesker end bæreren selv.«

»Hvis du vil beskytte folk fra smitte ved hjælp af en operationsmaske eller en tilsvarende stofmaske, kræver det derfor, at alle bærer mundbind. Det er ikke nok, at du selv tager en operationsmaske på. Alle omkring dig skal også bære mundbind. Hvis andre omkring dig ikke bærer mundbind, skal du bruge en N95- eller FFP2-maske for at være beskyttet,« konkluderer den danske astronaut, der selv bor i USA.

I forhold til den danske undersøgelse synes Andreas Mogensen derfor, at det ikke er overraskende, at der ikke var en stor forskel på forsøgspersonerne med eller uden mundbind, når de færreste danskere brugte mundbind i forsøgsperioden i april og maj.

Blandt de mange reaktioner på astronautens opslag er blandt andet dette:

»Vi bor i et land, hvor der er 5 mio. virologer, 5 mio. landstrænere, men kun én, der har været i rummet. og kun én, der kan finde ud af at køre bil (mig).«