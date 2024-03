Den danske astronaut Andreas Mogensen rejser tidligst 8. marts fra Den Internationale Rumstation og tilbage til Jorden, skriver han på det sociale medie X.

Den præcise afrejsedato afhænger af vejrforholdene samt opsendelsen af en anden besætning.

Han når ikke sin planlagte rumvandring, der er blevet udskudt flere gange. Men han håber, at en anden besætning kan nå det.

- Det har været en fantastisk mission, hvor jeg blev kommandør for besætningen på Ekspedition 70, en fantastisk international besætning, hvor vi har udført ny videnskab og arbejdet sammen for at gøre det til en god ekspedition.

Han skriver desuden, at missionen har været en drøm.

Mogensen har været knap et halvt år på rumstationen. Han ankom i slutningen af august.

/ritzau/