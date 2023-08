Der er fire astronauter ombord på den 'Dragon' rumkapsel, der stadig har kurs mod den Den Internationale Rumstation (ISS).

Men det er danske Andreas Mogensen, der sidder derude i rummet med det største ansvar i forhold til de øvrige tre.

»De er med for at komme sikkert op og udføre deres forsøg, men skulle der være noget, så er det Andreas, der har ansvaret,« forklarer Carl Johan la Cour Holm fra DTU Space, der søndag morgen er gæst i DRs livedækning af turen til Den Internationale Rumstation (ISS):

»Og det er jo et kæmpe ansvar.«

Sådan så opsendelsen ud. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så opsendelsen ud. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/Ritzau Scanpix

Det er fordi, at Andreas Mogensen er piloten ombord.

Den første ikkeamerikaner nogensinde i den rolle på et 'Dragon'-fartøj.

Andreas Mogensen har fået den ære på sin anden tur ud i rummet efter debuten i 2015.

Som Josef Aschbacher, der er generaldirektør for Det Europæiske Rumagentur (ESA) – hvor Andreas Mogensen har været tilknyttet – lørdag sagde på et pressemøde efter den vellykkede opsendelse:

»Det er et tydeligt tegn på, at der er tillid til ESA. Tak til de partnere, der har accepteret ham som pilot. Det betyder meget for os,« sagde han.

De øvrige tre astronauter ombord er:

Jasmin Moghbeli fra USA er på sin første tur i rummet. Hun er kommandør på rumskibet og er dermed Andreas Mogensens højre hånd – eller wingman – på rejsen.

Satoshi Furukawa fra Japan er på sin anden tur i rummet.

Konstantin Borisov fra Rusland er på sin første tur i rummet.

Det forventes, at besætningsmedlemmerne senere søndag kan koble sig til ISS.

Det skal efter planen ske kl. 14.39, hvorefter lågen forventes at blive åbnet kl. 15.33, så de kan gå om bord på rumstationen.