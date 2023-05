Til august skal den berømte danske astronaut Andreas Mogensen for anden gang på mission i rummet.

Men denne gang bliver det ifølge hovedpersonen selv helt anderledes.

»Sidst var et besøg, et hotelophold nærmest. Nu bliver det mit hjem,« siger Andreas Mogensen til TV 2.

Men hvori består forskellen så?

Jo, hvor den danske astronaut under sin første mission i 2015 var i rummet i knap ti dage, skal han denne gang tilbringe seks måneder på Den Internationale Rumstation (ISS).

Andreas Mogensen løfter også sløret for, hvad målet på længere sigt er.

Til TV 2 fortæller han, at det på kort sigt er, at astronauter skal vende tilbage til månen – for første gang siden 1972 – mens mennesker på Mars er målet på længere sigt.

Under sin kommende mission får Andreas Mogensen for første gang mulighed for at lave en såkaldt rumvandring udenfor selve rumstationen.