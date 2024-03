Særlige virtual reality-briller gør det muligt for den danske astronaut at cykle gennem danske landskaber.

En tur på mountainbike gennem en dansk skov, gennem København eller langs stranden.

Det er nogle af de i alt fem ruter, som den danske astronaut Andreas Mogensen kan vælge imellem, når han cykeltræner på den internationale rumstation (ISS).

Det fortæller han på et pressemøde onsdag eftermiddag dansk tid.

Særlige virtual reality-briller, som han tester under sit ophold på rumstationen, gør det nemlig muligt for ham at skifte omgivelserne kortvarigt ud.

Han og resten af Crew-7-astronauterne fra SpaceX er med direkte fra ISS.

En mikrofon svæver vægtløs rundt foran de tre astronauter, som skiftevis puffer den rundt til hinanden, mens de svarer på spørgsmål.

- Det er en af mine favoritaktiviteter, siger Andreas Mogensen, da han bliver spurgt til virtual reality-teknologien.

- Det tillader mig at cykle på fem forskellige ruter i mit hjemland, Danmark. Det er en ren gamechanger. Når du ser dig selv cykle op ad en bakke, er du mere motiveret til at træde lidt hårdere, end du normalt ville, når du bare kigger ind i væggen.

- Det forbinder mig også mere med naturen. Heroppe har vi ikke kontakt med naturen, men det her er det tætteste, vi kommer, forklarer han.

Forsøget med brillerne skal bruges til at teste, om teknologien kan være nyttig for astronauter på rumstationen.

De skal nemlig træne meget hver dag for at vedligeholde muskler og knogler, som ellers hurtigt vænner sig til at befinde sig i vægtløs tilstand.

Mogensen skal så teste, om virtual reality kan hjælpe med motivationen.

På ISS eksperimenterer de også med at 3D-printe væv, der ligner menneskelige organer. Det kan for eksempel være et menneskehjerte.

Det er noget af det mest spændende, siger Andreas Mogensen på onsdagens pressemøde.

- Hvis vi ser langt ud i fremtiden, kan vi måske printe organer i stedet for at være afhængige af organdonorer.

- Vi har desværre begrænsede forsyninger af organer, og mange er ikke heldige at få et, siger han.

Andreas Mogensen forklarer, at det giver et dybere indblik og mere fundamental viden at kunne udføre forsøg i vægtløs tilstand på rumstationen.

Mogensen har været knap et halvt år på rumstationen. Han ankom i slutningen af august sidste år.

I midten af februar meddelte Mogensen selv på det sociale medie X, at han rejser tilbage tidligst 8. marts.

Den præcise afrejsedato afhænger dog af vejrforholdene samt opsendelsen af en anden besætning.

/ritzau/