Før eller siden vil Andreas Lund Andersen skifte job. Han kan ikke se sig selv lave det samme som nu indtil pensionsalderen.

Men den dag, den 37-årige sygeplejerske siger farvel til sin nuværende arbejdsplads, bliver det sandsynligvis også et goddag til en langt lavere løn.

»Jeg vil gå væsentligt ned i løn, så jeg føler mig stavnsbundet til at blive,« siger Andreas Lund Andersen.

Han er ansat som psykiatrisk specialsygeplejerske i psykiatrien i Svendborg og er blandt de sygeplejersker, der stemte nej til overenskomstaftalen, hvilket har ført til strejkevarsel.

Sygeplejerskernes grundløn i regionerne En nyuddannet sygeplejerske får en grundløn på 25.114 kr. om måneden (hertil kommer centralt aftalt tillæg*)

Efter 8 år stiger lønnen til 29.023 kr. om måneden

Efter 10 år stiger lønnen til 30.414 kr. om måneden (løntrin 6 + et tillæg) Dertil kommer så pension, ulempetillæg, særlig feriegodtgørelse og lokalt aftalte funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. Ulempetillæg gives ved arbejde om aftenen, natten eller i weekenden. Funktionstillæg eller kvalifikationstillæg gives til den enkelte sygeplejerske ved lokal forhandling. Cirka 8 procent af sygeplejerskernes løn aftales lokalt. *Centralt aftalte tillæg er fastsat i overenskomsten. Der gives tillæg til ansatte på akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit på 726,72 kr. om måneden. Derudover skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg til sygeplejersker på lukkede, sikrede afdelinger. Kilde: Dansk Sygeplejeråd

Andreas Lund Andersen kræver mere i grundløn. Både for de nyuddannede og for sig selv.

»Hvis jeg bliver stresset eller udkørt af mit arbejde og skifter til et medicinsk sengeafsnit, så vil jeg miste 5.000 kroner i løn, fordi jeg vil gå et løntrin ned og miste mine tillæg – psykiatritillæg og personligt kvalifikationstillæg – og mit erfaringstillæg vil også blive mindre,« siger han.

Som psykiatrisk specialsygeplejerske får den 37-årige 1.609,15 kroner for sit psykiatritillæg. Han tjener 1.557,19 kroner på sit 'personligt kvalifikationstillæg' og får som sygeplejerske med mere end ti års erfaring desuden forhøjet erfaringstillæg på 1.977,69 kroner grundet sin specialuddannelse.

Du bliver lønnet for anciennitet ved, at din løn er steget automatisk efter otte og ti år, og du bliver belønnet for din specialuddannelse – hvorfor er det ikke godt nok?

Mener du, at sygeplejerskerne skal have mere i løn?

»Nogen vil sikkert sige, at det er en rigtig fin løn. Men til dem vil jeg sige: Kom med på en arbejdsdag på min psykiatriske afdeling og se, hvilke fysiske og psykiske belastninger, jeg bliver udsat for, samt den travlhed og det ansvar, jeg har i hverdagen.«

»Det er en hård arbejdsdag med patienter, der gør selvskade og forsøger selvmord og skal støttes til at kæmpe sig ud af en tung depression,« siger Andreas Lund Andersen og fortsætter:

»Jeg holder ikke til at arbejde her indtil, jeg er 72 år. Jeg har gjort mig tanker om at komme til at undervise, fordi det ikke vil være lige så belastende.«

Den 37-årige sygeplejerske beskriver det som et dilemma at skulle blive i sit job for ikke at gå ned i løn.

Andreas Lund Andersens faste løn 37 timer, 11 års anciennitet og specialuddannelse Grundløn 30.175, 42

Psykiatritillæg 1.609, 15

Personligt kvalifikationstillæg 1.557,19

Erfaringstillæg 1.977,69 Hertil kommer ulempetillæg, eksempelvis weekendarbejde

For i forvejen er det svært nok at låne penge til at købe hus for, lyder det. Ifølge Andreas Lund Andersen har hans bankrådgivere kun villet kreditvurdere ham ud fra grundlønnen, da sygeplejersken, der bor i til leje i Odense, kiggede på hus uden for Otterup på Nordfyn.

»Jeg er ringe stillet, når jeg skal ud og låne. Jeg har ikke engang fået lov til at låne en million til et hus, fordi jeg bliver vurderet på grundlønnen,« siger Andreas Lund Andersen.

Som en del af hans job arbejder han hver anden weekend og får således også ulempetillæg. En del af dette veksler han til afspadsering på hverdage, fortæller han.

»Det er min måde at overleve på i et stressende og psykisk hårdt arbejde. Jeg har valgt at have 37 timer i udgangspunktet, da lønnen ellers ville være alt for lav.«