'Jeg har fundet din vielsesring i sneen.'

Sådan begynder et Facebook-opslag fra danske Andreas Garrido, som han skrev den 12. februar.

Kort forinden havde han og kæresten stået foran danskerhotellet Alpenparks Hotel i Østrig og set noget på jorden, der ved første øjekast lignede et kobberrør.

Men da Andreas rakte sin hånd ned i den kolde sne og tog genstanden med op igen, kunne han hurtigt konstatere, at han stod med en vielsesring.

Én vielsesring, der nu danner rammen om en fin fortælling, der leder tankerne hen på Ringenes Herre-trilogien.

Det skriver Holstebro Struer Dagbladet.

På ringen var der nemlig navnet Marianne indgraveret, og derfor blev Andreas enig med sig selv om, at man måtte kunne finde ejeren af vielsesringen.

Derfor satte han sig til tasterne og skrev et Facebook-opslag.

'Hvis det er dig, der har tabt ringen, så gi' mig et ring og oplys, hvem du er gift med samt dato og årstal,' stod der blandt andet i opslaget, som Andreas opfordrede venner og bekendte til at dele.

Og det skete. 600 gange blev opslaget delt de næste par dage, men vi skulle endnu længere frem, før et ukendt nummer ringede til Andreas.

I den anden ende af røret introducerede 'Martin fra Holstebro' sig.

Martin Nørgaard Nielsen og konen Majbritt havde siddet og spist aftensmad, da der på hustruens telefon tikkede en notifikation fra Facebook ind.

En kollega havde set Andreas opslag med den ukendte ring og havde synes, at den lignede Majbritts.

»Jeg havde ikke opdaget, at ringen var væk. Jeg troede faktisk, at den lå herhjemme et sted, fordi jeg havde tænkt på, at det ville blive noget træls noget, når man sådan skal af og på med handskerne på skituren,« siger Martin Nørgaard Nielsen til Holstebro Struer Dagbladet og fortsætter:

»Men jeg må have taget den af i bilen, puttet den i lommen, og så må jeg have tabt den, da jeg steg ud af bilen. Vi boede ikke engang ved det hotel, hvor den blev fundet. Men jeg er stået ud af bilen i forbindelse med, at jeg var ved at læsse af. Hvor sandsynligt er det lige, at en ring tabes i Østrig og finder hjem til Danmark.«

Ikke desto mindre er det lige præcis det, der skete, og nu skal Andreas og Martin mødes i begyndelsen af marts, så ringen kan komme tilbage til sin ejermand.