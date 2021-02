Fra klokken 9-14 onsdag var 3. G på HTX i Skive til terminsprøve. Og særligt en elev burde måske have haft lidt ekstra sved på panden.

I løbet af de fem timer skulle 18-årige Poul Hempler nemlig nå at løse eksamensopgaverne i både fysik og bioteknologi – to højniveaufag på samme tid.

»Jeg vidste godt, at det nok ville blive en smule svært at nå, men nej, jeg var ikke bekymret. Jeg skulle bare lige tage mig lidt sammen,« siger Poul Hempler, som heller ikke her på bagkant bekymrer sig om resultatet af onsdagens eksamener:

»Jeg kommer enten til at ligge på et stort 10-tal eller 12. Det kan jeg fuldstændig garantere.«

Og skulle presset med to eksamener på én gang ikke være rigeligt, havde Poul Hempler onsdag også et TV-hold fra TV Midtvest med på sidelinjen.

Men hvordan ender man overhovedet med at skulle til to eksamener på samme tid? Det skal vi lige tilbage til starten af 2. G for at forstå.

Poul Hempler havde i 1. G valgt studieretningen Fysik, og han sluttede sit første år på det tekniske gymnasium med et 12-tal i biologi.

Da han fik sit skema til 2. G, opdagede han nogle hulmoduler – altså timer i løbet af dagen, hvor han ikke skulle have undervisning – i samme tidsrum, som den anden studieretning havde bioteknologi.

Han kontaktede derfor studieadministrationen og spurgte, om han ikke kunne få lov til at også at deltage i bioteknologi-undervisningen. Og han endte med at få et ja.

Normalt har en gymnasieelev fire fag på A-niveau. Har man ekstra overskud, kan man tilvælge et femte A-niveau fag. Men Poul Hempler fik altså tiltusket sig et sjette fag på A-niveau.

»Jeg har dedikeret mit liv fuldstændig til videnskab – særligt matematik. Og jeg kunne ikke være mere lykkelig. Jeg elsker det,« siger han.

Det er da også matematikken han sigter mod, når han med studenterhuen på hovedet til sommer søger ind på Københavns Universitet.

Her er planen i første omgang at få en bachelor i matematik og så søge videre ind på MIT (Massachusetts Institute of Technology, red.) i USA, hvor han gerne vil læse en PhD.

Hvorfor lige MIT?

»Det er verdens førende universitet. Hvorfor ellers?«

Længere end PhD’en på MIT har han dog endnu ikke planlagt.

Hvornår interessen for matematik opstod, kan Poul Hempler ikke huske.

»Men jeg kan huske, at jeg i de små klasser altid bad læren om sværere opgaver,« siger han.

Det er han ikke stoppet med. Men nu er han også begyndt at drille underviserne.

»Når lærerne mener, de har styr på det, så kommer jeg indimellem lige med et lille snigangreb,« siger Poul Hempler.

Han har nemlig luret, at mange undervisere genbruger materiale fra tidligere år.

»Så når de kører det samme bevis otte år i træk, og der lige kommer en kæk dreng og siger, at den ene linje er ugyldig, er det ikke så rar en situation,« siger han, griner og tilføjer så:

»Det er som regel nogle små ting, jeg buster dem på.«

Lige nu får Poul Hempler ligesom alle andre gymnasieelever hjemmeundervisning. Men han savner at komme tilbage i skolen.

»På den ene side er det meget rart at kunne sove længe og sidde mere komfortabelt. Men man lærer ikke det samme derhjemme,« siger han.

Det irriterer ham. Det er jo på mange måder hans liv.

Udover sine seks A-fag på HTX deltager Poul Hempler også i scienceolympiader, hvor han lige nu er gået videre i kemi, geografi, biologi, datalogi og matematik.

Kun et ud af de seks fag, man kan stille op i, gik han ikke videre i.

»Det er virkelig trist, men jeg fejlede i fysik,« siger han.

Hvad med din fritid ellers. Er der andre ting, du går op i?

»Der kommer jeg heller ikke til at overraske dig. Jeg har en stor interesse for skak, så det bruger jeg også ok meget tid på.«