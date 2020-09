André Friberg nåede lige at se en bil i høj fart ud af øjenkrogen, før han pludselig lå på asfalten i et befærdet kryds på Nørrebro i København.

Få øjeblikke tidligere havde han siddet på cyklen på vej på arbejde.

»I det sidste lyskryds, inden jeg når frem til mit arbejde, ser jeg en bil ud af øjenkrogen og tænker: Nu bliver jeg ramt,« siger 33-årige André Friberg og tilføjer:

»Kort efter bliver jeg væltet omkuld. Det er millimeter fra at gå fuldstændig galt.«

Der var grønt lys, da André Friberg og de andre bilister og cyklister fredag formiddag kom kørende via Jagtvej og skulle krydse Ågade.

Men det havde en bilist, som kom kørende via Ågade, tilsyneladende enten overset, eller også var vedkommende fuldstændig ligeglad.

I hvert fald kom en hvid personbil af ukendt mærke pludselig buldrende med fuld fart og ramte André Fribergs cykel med sådan en kraft, at han kort efter fandt sig selv liggende på asfalten.

»Jeg tror først og fremmest, at jeg er forvirret i øjeblikket, men så bliver jeg efterfølgende virkelig forbavset over, at bilisten bare fortsætter i samme høje fart uden at kigge sig tilbage,« siger den 33-årige cyklist.

André Friberg slap på mirakuløs vis fra ulykken med livet i behold. Vis mere André Friberg slap på mirakuløs vis fra ulykken med livet i behold.

Blot få måneder forinden havde André Friberg erhvervet sig en cykelhjelm, men lige præcis denne fredag formiddag, havde han glemt den derhjemme. Heldigvis slog han ikke hovedet i styrtet.

Det fik han bekræftet på Frederiksberg akutklinik, hvor han var blevet bragt til af en venlig mand, der var vidne til ulykken. Manden var bare én blandt mange, som var henne og se til André Friberg efter påkørslen.

»Så genvinder man lidt troen på menneskeheden og bliver mindet om, at selvom der er idioter derude, så er der også mange dejlige mennesker,« siger André Friberg.

Én af de medtrafikanter, som var en stor hjælp, var Tue Borch, som fangede hele ulykken på video via dashcamet i sin bil.

Det var i dette kryds, at ulykken fandt sted. Vis mere Det var i dette kryds, at ulykken fandt sted.

»Det så fuldstændig voldsomt ud. André er ualmindelig heldig,« siger Tue Borch, som med det samme standsede sin bil for at fortælle André Friberg, at han havde hele episoden på video, hvis han skulle ønske at melde det til politiet.

Og det er lige præcis, hvad André Friberg har gjort. Vedkommende, der førte den hvide bil, vendte nemlig aldrig om for at tjekke op på cyklisten, som han netop havde påkørt.

»Jeg håber først og fremmest, at føreren af bilen, som stak af, bliver stillet til ansvar, men jeg håber også, at videoen kan være en påmindelse om, at man skal være opmærksom i trafikken. Tag dig ekstra tid og se dig for en ekstra gang,« siger han.

Tue Borch fangede hele ulykken på video. Vis mere Tue Borch fangede hele ulykken på video.

Hvad angår André Friberg, så fik hans venstre hånd lidt knubs, og ulykken resulterede i nogle muskelskader i højre ben, som betyder, at han halter en smule, men ellers har han det fint. Fysisk i hvert fald.

»Det lyder som en kliché, man når man er så tæt på at komme alvorlig til skade, så sætter det nogle tanker i gang. Det er en påmindelse om at nyde livet, mens man har det,« siger André Friberg.

Og skulle det ske, at den 33-årige cyklist glemmer cykelhjelmen igen i fremtiden, så er en ting sikkert:

»Så vender jeg om og henter den, inden jeg sætter mig op på cyklen.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.