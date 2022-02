Tirsdag rullede sidste afsnit af DR-programmet ‘Danmarks næste klassiker’ over skærmen.

Her var det en tårevædet Anders Engholm Dohn, der løb af med sejren for sin Aveny-T-Stol, som han lavede i tredje afsnit af programmet.

»Det er helt fantastisk. Det har virkelig været en god oplevelse, og shit, hvor er det fedt, det gik så godt,« siger aarhusianske Anders Engholm Dohn.

Han havde selv samlet 45 af sine tætteste venner og dem, der har hjulpet igennem programmerne. Sammen så de det sidste afsnit og skålede i champagne.

Anders Engholm Dohn nåede at gå med hemmeligheden i knap tre uger, inden det endelig blev offentliggjort, at han var vinderen.

»Det var dejligt, det endelig blev forløst i går.«

Selvom han havde hele to møbler på podiet, havde han ikke forventet at stå tilbage med sejren.

»Jeg havde ikke regnet med det, men jeg havde da håbet på det. Eva er sindssygt dygtig, og hvis man havde spurgt mig lige inden, havde jeg nok sat mine penge på, hun vandt. Og så har vi hele tiden haft Mette som den der joker, der lavede et vanvittigt flot kontormøbel, som vi bare alle måtte bifalde. Det kunne også have været hende,« siger Anders Engholm Dohn og tilføjer:

»Jeg havde nok ikke helt turde håbe på, jeg vandt, fordi skuffelsen ville være så stor. Så jeg havde manet min egen forventning ned. Det kan man nok også godt se i programmet, det kulminerede fuldstændig, da tæppet faldt, og der var ikke et øje tørt.«

Det var dog kun et kort øjeblik af Anders Engholm Dohns glæde, seerne blev indviet i – men han forsikrer om, at den har varet ved.

»Det var ikke kun de to sekunder, man så på tv, at mine øjne var våde. Der kom en fra produktionen løbende med det samme med telefon fra min kone. Det var et stort øjeblik, som aldrig bliver glemt. Jeg tror aldrig, min kone har set mig så lykkelig før. Det var bare synkrone glædeståre mellem hende og jeg, og så sagde min datter noget, som vi tolkede som ‘yes!’, selvom hun ikke forstår så meget. Det var et meget fint øjeblik,« siger han.

Selvom Anders Engholm Dogn beskriver det som 18 sjove og gode uger, nåede han også at være klar til, det sluttede.

»Lige inden vi gik ind og fik afsløret vinderen, der kun jeg godt mærke, at min træthed efter 18 ugers arbejde meldte sig. Jeg var nærmest helt følelsesforladt og tænkte, nu skal det bare være ovre, det her. På en lidt tom måde. Men da tæppet så falder, blev jeg jo ovenud lykkelig,« fortæller han.

Selvom der knap er gået få uger siden sejren, er det allerede blevet endnu vildere for designeren.

Aveny opstiller 100 af hendes vinderstol, men også det danske møbelbrand Montana har været særdeles begejstrede for Anders Engholm Dohns stol, og de har nu ligeledes bestilt 100 styk.

»Det gjorde, at det hele blev virkelighed for mig. Det er et match, jeg er så lykkelig for. Nu bliver stolen vækket til live, den kommer ud at stå i butikken blandt deres andre klassikere. Jeg glæder mig så meget til at komme ud at se den, det er helt vanvittigt.«

Anders Engholm Dohn med stolen, der sikrede ham sejren i 'Danmarks næste klassiker.' Vis mere Anders Engholm Dohn med stolen, der sikrede ham sejren i 'Danmarks næste klassiker.'

Men det er ikke kun møbelkæder og virksomheder, der har været interesseret i Anders Engholm Dohns bæredygtige stol.

»Jeg har næsten ikke kunnet overskue min indbakke, fordi det bare tikker ind. Det startede allerede i går, da programmet blev lagt ud til streaming. Så det var inden, jeg overhovedet selv havde set programmet,« fortæller Anders Engholm Dohn og tilføjer:

»Der er over 1000 beskeder. I dag gik jeg en lille tur, og der var fire, der hilste på mig. Jeg vil så gerne kunne svare dem alle sammen. Jeg havde aldrig forventet, at der sad så mange mennesker og fulgte med og kastede deres kærlighed på mine designs,«

Det var eller med en vis nervøsitet, at designeren takkede ja til at deltage i et tv-program. Men det er blevet gjort til skamme.

»Det er alt fra mine forældres generation til små børn, der har sendt tegninger til mig af stole og skrevet, at ‘den kan Anders nok bygge’. Jeg bliver så sindssygt rørt. Jeg håber bare, jeg ikke bliver følelseskold omkring det. Jeg vil så gerne omfavne det hele og svare alle. Jeg er meget taknemmelig.«