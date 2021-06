Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell advarer svenskere mod at tage til Danmark - og ikke mindst Københavns-området, som de seneste dage har oplevet en stigende smitte med coronavirus.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Her har man spurgt Anders Tegnell ind til udviklingen i Danmark, som for første gang i noget tid har betydet, at vi herhjemme har overhalet svenskerne, når det kommer til smittespredning.

»Årsagerne til udviklingen i Danmark, må danskerne forklare. Men som jeg forstod den kommunikation, de havde fra begyndelsen, ville man åbne samfundet op relativt hurtigt, selvom man vidste, der var en vis risiko for, at smittespredningen skulle stige,« siger Anders Tegnell blandt andet.

Den svenske statsepimediolog Anders Tegnell. Foto: TT NEWS AGENCY

Hvis svenskerne alligevel skulle finde på at rejse til Danmark, er opfordringen fra Tegnell ganske klar.

Man skal huske at holde afstand, undgå store forsamlinger og ellers følge de coronaråd, man allerede har i Sverige.

Anders Tegnell forsvarer dog på en måde den danske strategi. Det gør han ved at sige følgende:

»Hvert land har sine egne vurderinger, det har jeg ingen holdning til. De (Danmark, red.) havde lukket mere ned fra begyndelsen, end vi havde. Så jeg kan forstå, de har et behov for at åbne op,« siger Anders Tegnell.

De seneste smittetal for Danmark ligger på 238 pr. 100.000, mens det i Sverige er på 165 pr. 100.000.