Der har været fest, jubel og skøn stemning på Rådhuspladsen i København efter de tre seneste sejre til Danmark under EM.

Men for Anders Bendiksen endte sejren over Rusland alt andet end lykkeligt.

Han blev nemlig slået ned lige midt på Rådhuspladsen, hvor der ellers var fyldt med glade fans efter sejren på 4-1 i Parken, der sendte Danmark videre ved EM.

»Vi havde været på bar, og omkring klokken 23:30 gik jeg sammen med min kammerat Kim hen over Rådhuspladsen på vej til metroen,« forklarer Anders Bendiksen.

Og så skete overfaldet.

»Lige pludselig bliver jeg slået ned af nogen mennesker, og så ligger jeg på jorden. Jeg lå i fosterstilling, mens de slog og sparkede mig,« siger han.

To tilfældige mænd så Anders ligge ned, og de hjalp ham op at stå, mens de voldelige mænd stak af.

»Jeg blødte fra min ene arm og kunne næsten ikke gå,« fortæller Anders Bendiksen, der valgte at tage en taxa hjem.

Her ses billedet af den ene af Anders Bendiksens albuer, der var hårdt ramt efter overfaldet på Rådhuspladsen. Foto: Privat Vis mere Her ses billedet af den ene af Anders Bendiksens albuer, der var hårdt ramt efter overfaldet på Rådhuspladsen. Foto: Privat

»Jeg ringede dagen efter til min mor, der er sygeplejerske. Da der ikke var noget brækket, vurderede vi ikke det var nødvendig at tage på sygehuset. Men jeg fik forbinding på den ene arm og det ene ben,« siger han.

Men hvorfor blev Anders overfaldet blandt de mange ellers glade mennesker oven på sejren?

»Det var helt tydeligt, at det var hates,« siger Anders Bendiksen, der selv er homoseksuel.

Anders Bendiksen havde en lilla hummel-trøje på med russiske bogstaver, der oversat til dansk hedder 'ændrer verden gennem sport'.

Og lige ved hjertet er der et regnbue-logo

Du ser ikke, hvem de er, inden de slår dig ned?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg går bare forbi dem på Rådhuspladen, og lige pludselig får jeg et slag i nakken og falder om.«

Råber de noget til dig, der er homofobisk?

Det vakte del kritik, da vagt forsøgte at tage et regnbuefarvet flag fra en dansk tilskuer under kvartfinalen Tjekkiet-Danmark på stadionet i Baku. (Photo by Darko Vojinovic / POOL / AFP) Foto: DARKO VOJINOVIC Vis mere Det vakte del kritik, da vagt forsøgte at tage et regnbuefarvet flag fra en dansk tilskuer under kvartfinalen Tjekkiet-Danmark på stadionet i Baku. (Photo by Darko Vojinovic / POOL / AFP) Foto: DARKO VOJINOVIC

»Det kan jeg ikke høre, da der er så mange mennesker. Vi havde vundet kamp mod Rusland, og var bare så glade. Kun to personer så, at det var helt galt og hjalp mig. Det var jeg mega glad for,« siger han.

Overfaldet blev ret hurtigt anmeldt til Københavns Politi.

»Politiet siger, at de er i gang med efterforskning, men der var så mange mennesker, at der ikke kan ses noget på kameraerne, og så var det blevet mørkt,« siger han.

Vagthavende hos Københavns Politi er ikke vendt tilbage med kommentar til en status på anmeldelsen.