Fredag den 23. marts 2018 er en helt normal dag hjemme hos Anders Kressner, hans kone, sønnen Samuel og datteren Olivia.

Familien hygger, ser en masse tv, og børnene bliver lagt glade i seng, da skyggerne er blevet lange.

Men da solen igen står op, har toårige Olivia det ikke godt.

Hun kaster op. Kaster op igen. Og sådan bliver det ved.

Olivia Vis mere Olivia

Der er ikke noget unormalt ved, at et barn kan blive syg med opkast, men som dagen skrider frem, bliver det endnu værre, og på et tidspunkt ser forældreparret ingen anden mulighed end at ringe 1813.

Her får de at vide, at det er tid til at tage en tur ind på Hvidovre Hospital.

»Vi kommer ind på børneafdelingen, og de vurderer, at det er en almindelig maveonde og roskildesyge. Så de går i gang med at få mere væske i vores lille pige,« fortæller Anders Kressner i dag til B.T.

Familien sover på børneafdelingen, og i løbet af natten bliver det værre og værre.

Men alligevel bliver Anders og resten af familien bedt om at pakke og tage hjem.

»Om morgenen fortæller en læge, at vi lige så godt kan være derhjemme og lave væskebehandling. Jeg er utryg, og jeg fortæller det til lægen, men der er ikke meget at gøre,« fortæller han.

Efter et par timer derhjemme bliver tilstanden igen værre hos Olivia, der nu også har dårlig mave.

Alt, der ryger ind, ryger ud, men da Anders har børneafdelingen i røret, får han at vide, at det ikke er nødvendigt, at familien kommer ind igen. I stedet lyder beskeden, at han kan give sin toårige datter noget flydende panodil.

Anders, konen og Olivia Foto: Privatfoto Vis mere Anders, konen og Olivia Foto: Privatfoto

Familien retter ind, og selv om de opdager nogle pletter på Olivias ben efter aftensmaden, vælger de ikke at ringe, da de allerede »er blevet afvist én gang«.

Men halvanden time senere ender det galt.

»Olivia lå i sofaen, og pludselig stivner hun og går i kramper. Vi kan slet ikke få kontakt til hende, så jeg ringer selvfølgelig 112, og de fortæller, at de vil sende en ambulance,« fortæller Anders.

Ti minutter senere ringer alarmcentralen dog tilbage og fortæller, at der ikke er nogen ambulancer ledige, og at familien selv må tage til Hvidovre Hospital.

»Jeg siger til dem, at de bare har at sende en ambulance lige nu. Den er helt gal med hende. Hendes arme stritter. Hendes ben stritter. Hendes hoved stritter. Og vi kan ikke få kontakt til hende,« siger han.

Alarmcentralen forstår alvoren, og otte minutter senere holder ambulancen foran familiens hjem i Ishøj.

På hospitalet går en stor gruppe læger i gang med at behandle Olivia, og selv om det varer ved i flere timer, må de til sidst give op:

Olivia bliver erklæret død søndag den 25. marts klokken 21.36.

Død af dehydrering - i en alt for tidlig alder.

Familien er efterladt med en ubærlig sorg, og med det samme melder Anders sig syg fra sit arbejde i en butik med børneudstyr.

De næste dage kæmper Anders og konen med at planlægge den perfekte begravelse, men kun en uger efter at de har sagt endeligt farvel til deres lille guldklump, ringer telefonen.

Olivias gradplads Vis mere Olivias gradplads

»Det er mit arbejde, der ringer for at spørge mig, hvornår jeg kan komme tilbage. Jeg er jo stadig i chok, men ender med at indvilge i at prøve stille og roligt,« fortæller han.

Det valg ville Anders dog aldrig have stået over for, hvis Olivia havde været seks måneder, da hun på tragisk vis mistede livet.

Hvert år mister 300-400 danske forældrepar nemlig et barn, men alligevel har man kun ret til såkaldt sorgorlov på 14 uger, hvis det døde barn er under syv måneder.

Er barnet ældre end syv måneder, skal man melde sig syg på samme måde som alle andre, ligesom man tilknyttes jobcentret på samme vis som ved 'normal sygdom'.

Det er dog for dårligt, mener 66.246 underskrivere til et borgerforslag, der skal sikre sorgorlov på seks måneder til alle, som mister et barn på under 18 år.

Skal loven ændres, så forældre, der har mistet et barn mellem 0 og 18 år, skal have ret til seks måneders sorgorlov?

Og det er netop sådan en ordning, som Olivias far godt kunne have brugt, dengang han havde indvilget i at vende tilbage til arbejdet.

Tilbage i begyndelsen af april 2018 havde Anders nemlig svært ved at komme op ad sengen, og da han endelig fik kæmpet sig væk derfra og hevet sig selv hen på arbejdet, måtte han flere gange dagligt kapitulere til de tårer, der konstant pressede sig på.

Alligevel ender han med i begyndelsen af maj at arbejde fuldtid igen, men der går kun tre dage, før Anders bryder fuldstændig sammen og må melde sig syg igen.

Lille Olivia Vis mere Lille Olivia

Han ender med at være sygemeldt i 120 dage, før postbuddet kommer forbi med en konvulut, der indeholder en opsigelse fra børneudstyrsforretningen.

I løbet af de 120 dage har Anders uden held forsøgt at få lov at gå på deltid i forretningen, der ikke ønskede sådan en aftale, ligesom han har måttet være i kontakt med jobcentret på ugentlig basis.

Derfor er han heller ikke i tvivl om, at borgerforslaget skal vedtages.

»Det ville have gjort en kæmpe forskel for mig, for man er nødt til at kunne fokusere på at bearbejde sorgen uden alle mulige andre bekymringer,« fortæller Anders, der i dag er på antidepressiv medicin, men ellers har fået en normal hverdag til at fungere igen.

Borgerforslaget havde førstebehandling i Folketinget tirsdag, men skal gennem flere behandlinger, før det potentielt kan blive vedtaget.

I 2018 dækkede flere medier Olivias død og de fejl, der blev lavet på Hvidovre Hospital. Det fik dengang hospitalet til at beklage og sige undskyld.