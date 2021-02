9. februar 2020. En dag Anders Chr. Thomsen aldrig vil glemme. En dag hvor han sammen med fire af hans kollegaer fra Vorupør Redningsstation satte livet på spil, da de reddede en mor og hendes otteårige søn i land.

En aktion de nu modtager en stor hæder for.

Dagen som Anders aldrig glemmer, startede som en hvilken som helst anden dag, ud over at han havde fødselsdag.

Anders' gæster var lige gået, da alarmen gik til redningsstationen.

En mor og hendes otteårige søn stod yderst på molen, da de pludseligt blev revet væk af en kæmpe bølge, der skyllede ind over.

Det er her heltehistorien, om Anders og kollegaerne begynder:

Anders er sammen med en kollega de første på stedet. De har ikke iført sig sikkerhedsudstyr, da de frygtløst kaster sig ud i at redde moren og sønnen.

Kollegaen suser hen og holder drengen. Anders bliver kaldt hen for at tage imod drengen og føre ham væk. Men da han skal til at tage imod, skyller en ny kæmpebølge ind over molen.

Anders ryger i vandet mellem nogle sten i nærheden af moren, der ligger og kæmper for livet, mens hun holder i en sten. Han holder fast i hende, så hun ikke forsvinder. Yderligere tre redningsfolk er nu kommet til.

Anders får kæmpet sig op fra stenen, men han ryger igen i vandet lige efter, at han er kommet op. Denne gang er det mere alvorligt.

»Jeg lander på hovedet, og ryger ned i et hul mellem stenene. Og jeg stod op og ned mellem stenene med hovedet under vand. Der troede jeg, at det var slut, og at jeg ikke ville komme op igen,« siger Anders til B.T., efter han først havde udtalt sig til TV Midtvest.

Han får dog kæmpet sig fri, men er så afkræftet, at han ikke kan komme op på molen igen. Heldigvis får en af de andre redningsfolk hevet ham op, og da han kommer op på land er den lille dreng i sikkerhed.

Da han kæmper sig væk fra molen, kigger han sig over skulderen og kan se, at moren ligeledes er på vej i sikkerhed.

Anders Chr. Thomsen

Takket være hurtigt og kompetent redningsarbejde af de fem redningsfolk overlevede moren og hendes søn.

»Det er et mirakel, at vi kom i sikkerhed allesammen. Det kan ikke lade sig gøre igen. Det er en dag, jeg aldrig glemmer, det er helt sikkert. Det vil være i mig til den dag, jeg dør,« fortæller Anders Chr. Thomsen.

I mandags modtog Anders og de fire kollegaer så en stor hæder for redningsaktionen, da de modtog Carnegie-fondens belønning for Heltemod. Dertil hører en medalje og 25.000 kroner.

»Jeg er glad og stolt over det. Det kom som en overraskelse, for vi vidste ikke, at vi var indstillet. Nogle må mene, vi har fortjent den. Det er dejligt med lidt anerkendelse. Nu skal jeg sidde og pudse min medalje,« siger Anders med et grin over telefonen.

Anders Chr. Thomsen med sin medalje.

Han oplyser, at pengene skal bruges til en ny traktor, da den gamle trænger til at blive udskiftet. Derudover har de fem redningsfolk også fået Forsvarets hædersmedalje, som de officielt skal have overrakt til juni.