Hver eneste gang tanken kommer snigende, får han lynhurtigt sendt den ud af hovedet igen.

Det gør simpelthen for ondt at tænke på.

For hvordan skal Anders Kristensen kunne leve med, at han ikke ser sin kone og deres tre børn de næste fire måneder?

Ikke desto mindre er det den virkelighed, som den 47-årige mand muligvis kan se ind i.

For at forstå det mareridtsscenarie skal vi tage et nærmere kig på Anders' familiekonstruktioner.

For fem år siden fik han tilbudt et så spændende job i Norge, at han lykkedes med at lokke sin kone og tre børn til at rykke teltpløkkerne op og starte et liv blandt snebeklædte fjelde og lave varmegrader.

For snart halvanden år siden skete der dog det, at Anders' kone ville tage sig en uddannelse i Danmark, og da han ikke var helt færdig med jobbet i Norge, blev de enige om en midlertidig løsning:

Konen flyttede til Danmark med de tre børn, og så kunne Anders komme og besøge dem hver eneste weekend.

Anders, hans kone og tre børn på skitur Foto: Privatfoto Vis mere Anders, hans kone og tre børn på skitur Foto: Privatfoto

Sådan har det også været, indtil coronavirussen stak en kæp i hjulet.

»På et tidspunkt indførte Norge en indrejsekarantæne på ti dage, når du eksempelvis har været i Danmark, og åbenbart er jeg ikke undtaget, fordi vi er gift,« fortæller Anders Kristensen til B.T.

Ja, du læste rigtigt. Du er som nordmand undtaget, hvis du er skilt, og din ekskone bor i Danmark, og du derfor skal have dit 'aftalte' samvær med dine børn.

Men fordi Anders og konen stadig er gift, er det ikke 'aftalt samvær', og derfor skal han isolere sig ti dage i Norge, hver gang han kommer hjem fra en tur i Danmark.

Anders' kone og deres tre børn, der bor i Danmark, mens han bor i Norge Foto: Privatfoto Vis mere Anders' kone og deres tre børn, der bor i Danmark, mens han bor i Norge Foto: Privatfoto

Nu kommer det egentlige problem og den store frygt for Anders så.

Man er nemlig herhjemme i Danmark også begyndt at tale om tvangsisolation efter rejser, og så tænker den 47-årige familiefar naturligvis kun på én ting:

Hvad hvis man i Danmark vil lave de samme regler som i Norge?

»Tanken er ubærlig, men … ja, så får jeg nok ikke set mine børn de næste fire måneder. Det gør så ondt at tænke på, og jeg kan slet ikke tale med min kone om det,« fortæller Anders.

Anders Kristensen Foto: Privatfoto Vis mere Anders Kristensen Foto: Privatfoto

Sagen er nemlig den, at Anders skal i 20 dages karantæne for at se sine børn én dag, hvis man i Danmark indfører de samme regler.

»Det vil betyde, at jeg kan rejse ind i Danmark. Gå ti dage i isolation. Se mine børn én dag. Og så tage til Norge og gå ti dage i isolation. Det vil ikke kunne lade sig gøre,« siger han.

Ellers er der én anden løsning: at blive skilt.

Men så langt, tror Anders ikke, at den lille familie kan komme ud.

»På et eller andet tidspunkt kan man blive meget desperat, men jeg elsker min kone, for fanden. Det er derfor, vi er gift. Så det kan jeg slet ikke forholde mig til,« siger familiefaderen.

Derfor krydser han alt, hvad han har, for, at de danske regler ikke bliver som de norske, hvis et krav om tvangsisolation bliver indført.

»Det er helt sort, at jeg nærmest ikke kan se mine børn, fordi min kone og jeg er gift, så jeg håber virkelig, at man tænker sig mere om her, for børn har ret til at se deres forældre,« siger Anders og fortsætter:

»Jeg forstår så godt, at der findes indrejsekarantæne, hvis man bare suser ud for at rejse og nyde livet, men det er jo slet ikke tilfældet her.«