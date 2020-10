»Det er meget usædvanligt.«

Sådan lyder det blandt andet fra Anders Fogh Rasmussen, der nu står frem, efter det søndag kom frem, at han er blevet sagsøgt af konkursbegæret bank.

Helt konkret er den tidligere statsminister og Nato-generalsekretær en af i alt ni personer, der sagsøges af administratorer for den insolvente lettiske bank PNB.

Årsagen er, at Fogh som næstformand i et bankråd i PNB angiveligt stemte for flere transaktioner, der ikke var i bankens interesse.

Det kom søndag aften frem i den lettiske public service-kanal LSM.

PNB gik konkurs sidste år, efter at Den Europæiske Centralbank vurderede, at den 'svigtede eller sandsynligvis ville svigte', skrev mediet.

På daværende tidspunkt var Fogh Rasmussen næstformand for bankens råd. Han blev ansat i januar 2018, men de nøjagtige vilkår for hans ansættelse blev aldrig specificeret i detaljer.

Lige nu er lettisk domstol i gang med høringer i sagen, men ifølge LSM er domstolen allerede gået med til at beslaglægge ejendomme tilhørende Anders Fogh Rasmussen i Danmark.

Anders Fogh Rasmussen har mandag middag skrevet følgende i en mail til B.T. om sagen:

»Jeg kan af gode grunde ikke gå i detaljer, før jeg har modtaget en officiel henvendelse fra de lettiske myndigheder og har haft tid til at nærlæse den,« skriver han og tilføjer:

»Det er meget usædvanligt, at det første, jeg hører til sagen, er fra en lettisk journalist, der kontaktede mig i slutningen af sidste uge.«

Anders Fogh Rasmussen forholder sig altså ikke til anklagerne i tv-programmet om, at han har ansvar for den lettiske banks konkurs.

»Det er meget usædvanligt, at det første, jeg hører til sagen, er fra en lettisk journalist, der kontaktede mig i slutningen af sidste uge,« skriver Anders Fogh Rasmussen i en mail til B.T.

Om sin egen relation til banken har den tidligere statsminister disse ord:

»Jeg var medlem af et rådgivende organ i PNB, hvor mit arbejde gik ud på at styrke bankens anti-hvidvask-procedurer og generelt være med til at sikre, at banken levede op til internationale standarder for bankvirksomhed,« skriver han.

Fogh forklarer, at hensigten var at gøre de baltiske lande som Letland 'mindre sårbare'.

»Jeg så dette i forlængelse af mine mange års arbejde for at konsolidere de baltiske stater og gøre dem mindre sårbare over for fjendtlig fremmed indflydelse,« slutter han sin mail til B.T.