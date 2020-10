Speedometeret viste 154 kilometer i timen, da 26-årige Nicolai Bjerre Poulsen 28. juni kom susende i sin Porsche Cayenne på en landevej uden for fynske Bogense.

Luksusbilens motor larmede så meget, at en tilfældig fynbo tog sin telefon op og begyndte at filme bilen, men det nåede han ikke at gøre i mange sekunder, før der pludselig lød et stort brag.

En anden bil – med tre passagerer – var nemlig kort forinden drejet ud på landevejen.

Nicolai Bjerre Poulsen, der som sagt kørte alt, alt for hurtigt og heller ikke orienterede sig ordentligt, kunne ikke nå at styre udenom den forankørende bil og torpederede den.

I den bil sad Mads Hoppe, der var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nære medarbejder, samt Mads Hoppes mor og faster.

De døde alle som følge af ulykken.

Har du forståelse for straffen på tre års fængsel?

De seneste uger er det i retten kommet frem, at Nicolai Bjerre Poulsen kørte alt for hurtigt, kiggede på speedometeret kort før kollissionen og var spirituspåvirket.

Kørslen blev derfor i retten stemplet som 'særligt hensynslys', men alligevel fik den 26-årige mand kun lige så mange års fængsel som det antal menneskers død, han var skyld i den junidag:

Tre år.

Og det frustrerer tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

»Helt generelt finder jeg det dog stærkt krænkende for retsbevidstheden, at man kan få så lav en straf for uagtsomt manddrab. Strafferammen er fængsel op til otte år, men den bliver aldrig udnyttet,« skriver han i et Instagram-opslag.

I dag blev der afsagt dom i en sag, hvor en vanvidsbilist dræbte tre personer ved Bogense den 28. juni. Dommen: tre års fængsel. De dræbte var min sekretær, Mads Hoppe, hans mor og hans faster. Jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag – vi ved endnu ikke, om den bliver anket. Men ifølge dommeren var der tale om særlig hensynsløs kørsel med spiritus og for stærk fart, og det har været skærpende, at den nu dømte flygtede fra ulykkesstedet. Helt generelt finder jeg det dog stærkt krænkende for retsbevidstheden, at man kan få så lav en straf for uagtsomt manddrab. Strafferammen er fængsel op til otte år, men den bliver aldrig udnyttet. Derfor støtter jeg det borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05257&fbclid=IwAR0iv8EvV1GK5n_LM8bVYcDT4_QbwmzbNftwvalBlPRtZX1cKmVtNB2PhAE

Derfor – skriver han også i opslaget – vælger han at sætte sin underskrift på et borgerforslag, der har til hensigt at advokere for strengere straffe til 'vanvidsbilister, som dræber'.

De pårørende til de dræbte er bestemt heller ikke tilfredse med strafmålingen.

Per Sleimanns hustru var en af de tre omkomne, og han udtaler til TV 2, at han er »frustreret, skuffet og meget bitter«.

»Straffen er jeg bare så dybt forarget over. At en person under de omstændigheder kan slå tre mennesker ihjel og trække på smilebåndet og få en dom på tre år,« sagde Per Sleimann til TV 2 efter dommen.