»Vi mister nok en ud af tre kunder.«

Alvoren er til at føle på i Anders Aagaards forudsigelser i forhold til de nye, strenge coronarestriktioner, der fra torsdag træder i kraft i København og i 16 omkringliggende kommuner.

Restriktionerne betyder, at Anders Aagaards 21 Madklubben- og Frankies-restauranter fordelt ud over hele hovedstaden fra og med i dag og frem til 1. oktober skal lukke og slukke kl. 22.

Samtidig skal alle deres kunder bære mundbind, fra de kommer ind, til de sidder ved deres bord.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Men mundbind er én ting, siger Anders Aagaard:

»De er irriterende, men noget man rimelig hurtigt kan vænne sig til.«

Lukketiden derimod – som nu ændres fra kl. 24 til 22 – er det reelle problem, understreger restauratøren:

»På en normal fredag aften før corona havde vi nok 200 gæster. Efter corona kunne vi så have åbent til kl. 24 og plads til 130 gæster. Med de nye restriktioner bliver det omkring 100. Det er er fandeme dårlige odds, og det kommer øjeblikkeligt til at have en betydning på bundlinjen,« siger han.

Anders Aagaard fortæller, at de nye åbningstider ikke giver mulighed for at sælge bordet i en anden 'sitting', som mange restauranter typisk gør. Første sitting kl. 18.30, anden sitting kl. 20.30.

»Folk gider jo ikke gå ud kl. 21, hvis de skal smutte en time senere. Og det gør bare en kæmpe forskel, da de sene timer er en ret stor del af vores indtjeningsgrundlag. Især torsdag til lørdag.«

»Jeg føler, at vi som branche bliver kastet helt ind under bussen her,« siger restaurantejeren.

Bøn til danskerne

Anders Aagaard håber, at tabet – når boet en dag skal gøres op efter et vis antal uger eller måneder med coronarestriktioner – kan holdes nede på 35-40 pct. Et væsentligt indhug i økonomien, men stadig nok til, at Madklubben-emperiet kan holde skindet på næsen.

»Jeg er heldigvis opdraget med jyske købmandsdyder, hvor der er lagt til side over årene, så det giver heldigvis en form for polstring. Det er der dog desværre mange andre restaurationer, der ikke har haft mulighed for.«

Anders Aagard skønner, at op mod 100 nystartede virksomheder kommer til at lide under de nye restriktioner, som kan vare alt fra uger til måneder, hvis smittetrykket i Københavnsområdet ikke falder.

»Det er typisk unge iværksættere, der har givet blod, sved og tårer for, at det kunne lykkes, og så sker det her. De får det svært, og der er ingen, der taler deres sag,« siger Anders Aaggard og kommer med en dybfølt bøn til københavnerne, og hvem der ellers måtte besøge hovedstaden under krisetiden.

»Jeg vil virkelig anspore danskerne til at komme ud og støtte restauranterne. Vi må ikke bare skubbe problemerne tre uger frem og udsætte de aftaler, vi ellers havde planlagt. Gør vi det, risikerer vi en restaurationsbranche, der bliver bombet tilbage til stenalderen.«

På et pressemøde tirsdag kunne sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke ikke give et entydigt svar på, om man skulle regne med, at de nye restriktioner ville blive yderligere forlænget efter 1. oktober.

Og det er lige præcis den del – usikkerheden – der ifølge Anders Aagard gør det hele så svært:

»Det er det, der gør det hele så ubehageligt. Og jeg er nok ikke den eneste restauratør, der bøvler lidt med nattesøvnen for tiden.«