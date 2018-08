Onsdag aften var 24-årige Anders Bach med et DSB-tog. Her så han en kvinde, som han frygtelig gerne vil i kontakt med igen.

Anders Bach, der beskriver sig selv som sømand, havde været ude at spise med en kammerat og skulle med toget til Frederikshavn.

»Jeg går op til Aalborg Vestby Station, hvor jeg står fem minutter. Der kommer hun gående med en veninde, stiller sig forholdsvist tæt på mig og begynder at kigge over på mig. Og smiler og alt det her. Så går vi ind i hver sin ende af toget. Hun sætter sig i den anden ende i forhold til mig - tre-fire meter væk og kigger i retning mod mig,« fortæller han til B.T.

Han har svært ved at bedømme kvindens alder, men hun var i en blå kjole og havde mørkt hår.

Kvinden og hendes veninde står begge af på Sindal Station og går forbi Anders Bach på vejen ud af toget.

»Jeg skulle have reageret dér,« ærgrer Anders Bach sig i dag.

Men som rejsende på en strækning, hvor togene kun kører en gang i timen hopper man ikke bare lige af og tager det næste tog.

DSB har delt hans opslag på selskabets Facebook-side, hvor det allerede har høstet over 1.000 interaktioner. Modtagelsen har overrasket ham lidt, for det er ikke alle, der synes, det er så sødt. Flere giver på jævnt dansk udtryk for, at Anders skulle stramme sig lidt an og have kontaktet pigen.

»Jeg synes, nogen har været lige friske nok. Det er vildt, at folk har så lang tid til at sidde og skrive lange kommentarer,« siger han.