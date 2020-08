'Hvis jeg var sundhedsvæsenet, ville jeg overveje, om de ansvarlige it-typer skulle forsætte med at være de ansvarlige it-typer.'

Sådan skriver tv-vært Anders Breinholt på sin Instagram-profil mandag aften.

Det er fire dage siden, han blev testet for corona, og nu kunne han godt tænke sig at se sit svar på prøven.

Noget, der tydeligvis ikke er muligt endnu.

I Instagram-opslaget har Anders Breinholt vedhæftet screenshots fra tre forskellige platforme, hvor man altså normalt kan se sit testresultat inden for allerhøjst tre dage.

Men både hjemmesiderne sundhed.dk og minsundhedsplatform.dk samt appen MinSundhed viser fejlmelding og skriver, at der er 'problemer med at få vist laboratoriesvar.'

'I hvert fald ærgerlige tider at være uduelige i. Fire dage senere krydser jeg fingre for, at jeg ikke har corona,' skriver Anders Breinholt videre.

Under tv-værtens opslag er der flere, der skriver, at de har haft samme oplevelse som ham, hvor nogle kan berette, at de har skullet vente endnu længere end fire dage på deres testsvar.

Tilbage i maj måned fik danskerne ligeledes at vide, at de højst skulle vente 72 timer, altså tre dage, før de ville få svar på deres corona-test.

Men også dengang måtte flere vente langt længere. En af dem var 30-årige Mark Frødstrup, der havde ventet 120 timer stadig uden svar, da B.T. talte med ham.

Praktiserende læge Anders Beich, der samtidig er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), påtalte allerede dengang over for JyllandsPosten sin frustration over den lange ventetid.

»Det er simpelt hen ikke i orden, at man skal vente i op til fem dage på at få svar, for så kan testen faktisk ikke bruges. Den er et øjebliksbillede, og når der går dagevis, kan patienten jo f.eks. have udviklet covid-19 og være blevet testet positiv i ventetiden,« lød det fra Anders Beich.

Ifølge ham bør testsvaret ligge der inden for 24 timer - højst 48 timer.

Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, fortalte ligeldes til avisen, at problemet med de lange ventetider bunder i, at prøverne bliver analyseret flere steder - både på det enkelte hospital, hos Statens Serum Institut og hos Novo Nordisk, og det vil altså sige, at der er meget fytteri mellem adresserne og adskillige hænder involveret.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Anders Breinholt.