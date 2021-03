For en måned siden modtog 27-årige Anders Storgaard, der er international sekretær i Konservative Ungdom, et opkald fra PET.

Et opkald, der skulle vise sig at ændre Anders' liv.

Det fortæller han til B.T.

Anders modtog opkaldet fra PET, fordi han var en af de danskere, der I slutningen af 2020 sammen med tre andre Kina-kritikere, hjalp med at få demokratiforkæmper og forhenværende parlamentsmedlem Ted Hui ud af Hongkong.

Ted Hui. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Ted Hui. Foto: Søren Bidstrup

Han havde udrejseforbud på grund af nogle kommende retssager, men fik lov at komme til Danmark for at deltage i møder. Men Ted Hui rejste aldrig hjem igen, men gik i eksil i Vesten og bor nu i England.

Jyllands-Posten var de første til at fortælle, om de konsekvenser de danskere der hjalp Ted Hui nu går igennem. Her kan de fortælle, at Kina ønsker at retsforfølge dem, der har hjulpet Ted Hui.

En retsforfølgelse der nu har ødelagt mange drømme og forestillinger om, hvad han skulle i sit liv.

»Hvis jeg skal rejse ud fra Danmarks grænser, så skal jeg koordinere med PET først. Der er masser af lande, som jeg ikke kan tage til. Af sikkerhedsmæssige årsager kan jeg ikke fortælle hvilke lande, der er tale om. Men jeg ville gerne have besøgt flere af dem. Jeg frygter dog at blive udleveret til Kina eller tilbageholdt i de lande.«

Anders sad og forberedte sig på en eksamen, da opkaldet fra PET kom.

»Jeg vidste godt, at der var en risiko i at gøre det, jeg har gjort. Men da PET ringede, så blev det meget mere ægte. Jeg tænkte, 'nu bliver det alvor'. Jeg blev meget chokeret i øjeblikket, men jeg følte også en tryghed over, at der er professionelle folk, der holder øje med mig, og jeg fik en følelse af, at jeg ikke står alene,« siger Anders Storgaard.

Anders har også haft mange samtaler med sine forældre om alt det, han har været igennem, og de er selvfølgelig også berørt af alt det, som Anders går igennem i kampen for demokratiet.

»Mine forældre er selvfølgelig vildt bekymrede og bange på mine vegne, men de er også stolte over, at jeg står ved mine præmisser. Det betød meget for mig, at da det hele rullede, så gik min mor ind på min Facebook-profil og skrev, at hun var stolt af mig.«

På trods af, at Anders nu ikke kan se alle de ting, han gene vil, så vil han ikke gøre sine handlinger om.

»Jeg fortryder intet. Der er en helt (Ted Hui, Red.), der i dag sidder i sikkerhed i England med sin familie. Det eneste, jeg fortryder, er, at Danmark og Vesten kigger på, mens der sker alle de her ting i Hong Kong.

»Nogle gange må den lille dreng i klassen stå op og sige 'nok er nok'. Så mine og de andres handlinger er baseret på en afmagt over, at Danmark som land ikke gør noget,« siger Anders Storgaard.