Første danske Anders And-blad udkom for 70 år siden. Hans styrke er, at vi kan se os selv i ham, mener fans.

Alle kender ham.

Den bukseløse and, der suser rundt på siderne i sit eget ugeblad i en rød veteranbil med nummerpladen 313 og et temperament, der har det med at løbe af med ham.

Fredag er det 70 år siden, at det første Anders And-blad udkom på dansk.

Og ifølge bladets nuværende redaktør, Svend Skytte, er det den evigt uheldige ands særlige gemyt, der gør, at han bliver ved med at være relevant.

- Anders And er en helt unik figur. Lidt kantet og kolerisk og med alle de der fejl, som vi andre også har, og som gør, at både børn og voksne kan se sig selv i ham, siger han.

Samtidig har det ifølge Svend Skytte været afgørende, at historierne om Anders And er fulgt med tiden, så den populære and i dag for eksempel både kan optræde med mobiltelefon, tablet og computer.

- Hans personlighed har jo ikke som sådan ændret sig siden 1949, men historierne er fulgt med tiden, og de fleste af dem foregår i dag i nutiden og behandler nutidens emner, siger han.

En af de voksne, der for alvor har Anders And i blodet, er Laila Jerming Graf.

Hun er formand i Dansk Donaldist-Forening, ligger inde med en af Danmarks største samlinger af Anders And-blade og elsker mangfoldigheden i Andeby-universet.

- Persongalleriet er så bredt og varieret og med så mange genkendelige personlighedstræk. Så man kan lave så mange kombinationer af historier og blive ved med at få noget nyt ud af dem, siger hun.

Spørgsmål: Hvem er din yndlingsfigur?

- Det er Anders And, fordi han er så uperfekt og har både trælse egenskaber og gode. Det gør også, at man kan genkende for eksempel sit eget temperament i ham eller lysten til bare at ligge og dovne i en hængekøje.

En anden erklæret fan er Flemming Andersen, der har tegnet striber til Anders And & Co og jumbobøger de seneste 25 år.

Også han fremhæver Anders Ands menneskelige side, hans evige uheld og hans evne til at blive helten til sidst som noget mange kan relatere til.

- Og så er der humoren i det, som bare er god i Anders And og i det hele taget i Andeby-universet, siger han.

Flemming Andersen henviser i den forbindelse til den legendariske amerikanske forfatter og tegner Carl Barks, der fra 1940'erne og tre årtier frem var motoren bag Anders Ands succes.

- Det er på mange måder Carl Barks værk og genialitet, der gør, at hele universet omkring Anders And stadigvæk holder den dag i dag, siger han.

