To kom fredag i isolation på Hvidovre Hospital mistænkt for at være smittet med coronavirus. Test er negativ.

Patient nummer to, der er blevet undersøgt for coronavirus på Hvidovre Hospital fredag, er heller ikke smittet.

Det bekræfter Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, over for DR. Også Statens Serum Institut oplyser, at testen var negativ.

- Statens Serum Institut har testet endnu en person negativ for den nye coronavirus. Der var tale om en flypassager, der ankom fra Kina til Kastrup via Helsinki, skriver seruminstituttet på Twitter.

Dermed er der endnu ingen registrerede tilfælde af det nye coronavirus i Danmark.

Virusset blev opdaget i en kinesisk provins i december sidste år, og siden da har over 600 personer mistet livet af sygdommen, som smitter mellem mennesker.

Derfor var det også et større alarmberedskab, der blev sat i gang, da en kinesisk kvinde fredag henvendte sig i Københavns Lufthavn, hvor hun netop var ankommet med et fly fra det kinesiske luftfartsselskab Sichuan Airlines.

Hun sagde, at hun havde det dårligt og blev straks kørt til Hvidovre Hospital, hvor hun kom i højisolation. Ikke længe efter henvendte en anden person sig, og vedkommende blev også isoleret på hospitalet.

Fredag aften viser det sig, at personen ikke er smittet med coronavirus. Heller ikke den kinesisk kvinde var smittet.

/ritzau/